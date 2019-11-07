Eski Twitter Çalışanları Suudi Arabistan'a Casusluk ile Suçlanıyor

ABD Adalet Bakanlığı, geçtiğimiz günlerde iki eski Twitter çalışanı için casusluk iddiası ile soruşturma başlattı.

Suudi Arabistan'a Casusluk İddiası

ABD Adalet Bakanlığı tarafından açılan soruşturmaya göre iki eski Twitter çalışanı, kullanıcıların kişisel bilgilerine erişerek Suudi Arabistan'a casusluk yapmakla suçlanıyor. Söz konusu soruşturma ile birlikte Twiiter'ın kullanıcı bilgilerini korumak için yeteri kadar önlem alıp almadığı da gündeme geldi.

Twitter çalışanlarının kullanıcılara ait telefon numarası, etkinlik günlüğü, e-posta bilgileri ve daha fazlasına erişebilmesi, gizlilik yönünde önemli soru işaretleri oluşturmayı başardı.

Suçlamanın yöneltildiği eski çalışanlardan birisi olan Ahmed Abouammo, kullanıcı verilerini paylaştığı iddiası ile karşı karşıya. Amerika vatandaşı olan Abouammo, Twitter'ın Orta Doğu ve Kuzey Afrika medya ortaklıklarını uzun bir süre yönetti. İddialara göre 300,000 dolar ve pahalı bir saat karşılığında Suudi yetkili ile çalıştı.

Bir diğer çalışan olan Ali Alzabarah da aynı şekilde Suudi yetkili ile çalışma iddiası ile suçlanıyor. 6,000 Twitter hesabının kişisel bilgilerine erişmek ile suçlanan Suudi vatandaşı Ali, Twitter'da mühendis olarak görev alıyordu.

Şu an için davanın nasıl sonuçlanacağı merak ediliyor. Detaylı açıklamalar yapmaktan kaçınan Twitter sözcüsü, "Şirketimiz hassas hesap bilgilerine olan erişimi sınırlı sayıda eğitimli ve deneyimli çalışanlar ile sınırlandırıyor." dedi.