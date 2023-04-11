Eski Twitter CEO'su Şirkete Dava Açtı



Geçtiğimiz yılın en çok konuşulan olaylarından biri Elon Musk'ın Twitter'ı satın alması olmuştu. Üzerinden aylar geçmesine rağmen tartışmalar hala kesilmedi. Bu sefer de Elon Musk tarafından kovulan eski CEO, şirkete dava açtı.

Twitter, aralarında eski CEO Parag Agrawal'ın da yer aldığı bir grup eski çalışan tarafından açılan davaların masraflarını ödememeleri sebebiyle mahkemeye verildi.

Parag Agrawal: "Twitter Faturalarımızı Ödemedi"

Parag Agrawal ve diğer üst düzey yöneticiler, şirketten kovulduktan sonra yüklü bir tazminat almıştı. Ancak açılan dava aslen Twitter ile ilgili sanık olarak katıldıkları mahkemelerin masraflarının karşılanması adına açıldı.

Birçok eski üst düzey yönetici, toplamda 1 milyon dolara kadar varabilen mahkeme masraflarının Twitter tarafından ödenmesi gerektiği konusunda hemfikir. Bu davaların içerisinde Elon Musk'ın Twitter'ı satın almadan önce sahip olduğu %9'luk hisseyi geç açıklaması üzerine açılan soruşturmalar da yer alıyor.

Twitter, şu an eski yöneticileri tarafından gönderilen faturaları ödememekte kararlı. Öte yandan Twitter basın mensuplarının davalar hakkındaki sorularına hala "kaka emojisi" göndermeye devam ediyor.