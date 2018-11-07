Eski Xiaomi Telefonlarına MIUI 10 Müjdesi

Son yılların parlayan yıldızı Xiaomi, bir süredir akıllı telefonlarına MIUI 10 güncellemesini getirmeye çalışıyordu. Çin'den gelen bir habere göre Xiaomi, 2014 yılında tanıtılan Xiaomi Mi 4 de dahil olmak üzere birçok eski cihazıyla MIUI 10 güncellemesini paylaşacak.

Yaz aylarından itibaren beta sürecinde bulunan MIUI 10 güncellemesi, 10 Eylül tarihinde Xiaomi'nin yeni akıllı telefon modelleri için paylaşılmıştı ama yeni gelen haberlere göre güncelleme eski Xiaomi telefonlarına da gelecek. Toplamda 20 farklı cihaza geleceği ifade edilen güncellemenin kararlı versiyonunun ilk aşamada Çin bölgesinde aktif edileceği dile getirildi.

Xiaomi'nin MIUI 10 güncellemesinde portre modu (tek kameralı cihazlar için), yenilenmiş menüler, doğadan ilham alan bildirimler ve daha fazlası gibi iyileştirmeler sunuluyorken performans konusunda da ciddi artışlar yaşandığı söyleniyor. Ayrıca 2014 yılında tanıtılan bir telefonuna bile güncelleme yayınlamasıyla dikkat çeken Xiaomi'nin güncelleme listesi şu şekilde:

Xiaomi Mi Serisi

Mi 4

Mi 4C

Mi 4S

Mi 5s

Mi 5s Plus

Mi Max

Mi Max Prime

Mi Max 2

Xiaomi Redmi serisi

Redmi 4

Redmi 4 Prime

Redmi 4A

Redmi 4X

Redmi 5A

Redmi 5 Plus

Redmi Pro

Xiaomi Redmi Not serisi

Redmi Note 3

Redmi Note 4

Redmi Note 4X

Redmi Note 5A

Redmi Note 5A Prime