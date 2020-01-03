Eski Yöneticiden Google'ın İnsan Haklarına Öncelik Vermediği İddası

Google'ın Washington'daki uluslararası ilişkiler başkanı olan Ross LaJeunesse başta özgür ifade ve gizlilik olmak üzere Çin'de insan haklarını korumak için bir plan oluşturmakla görevliydi. LaJeunesse, Google iç süreçleri için benzer bir insan hakları programı talep ettiğini ancak fikrinin sürekli göz ardı edildiğini belirtti. Aynı zamanda Google’ın Çin pazarına girmesiyle birlikte gerçekleştirilen etik değişikliklerden de şüphe duyduğunu ifade eden LaJeunesse, Nisan 2019’da şirketten ayrılmıştı.

Çin’de Google tarafından desteklenen değiştirilmiş arama motorunun hükümet tarafından kara listeye alınan web sitelerine veya insan hakları, demokrasi, din veya barışçıl protesto ile ilgili aramalara erişmesine izin vermediği düşünülüyor.

İnsan Haklarına Bağlılık, Şirket Sorumluluğunu Artırıyor

LaJeunesse, Google’ın baş hukukçuları ve politika başkanı Kent Walker'ın, dâhili bir insan hakları programı fikrinden hoşlanmadığını ve insan haklarına bağlılığın şirketin sorumluluğunu artırabileceğini düşündüklerini açıkladı.

LaJeunesse’in yaptığı açıklamalar üzerine, Google sözcüsü firmanın insan haklarını desteklediğini, insan haklarına bağlı olduklarını bildirdi. Aynı zamanda insan hakları örgütlerini ve çabalarını destekleme konusunda değişmez bir taahhüt olduğunu belirten Google sözcüsü, LaJeunesse'nin şirketten ayrılmasının “politika ekibinin yeniden düzenlenmesi” nedeniyle olduğunu açıkladı. LaJeunesse'ye Google'da çok daha düşük bir sıralamada farklı bir pozisyon teklif edilmiş, ancak LaJeunesse kabul etmemişti.