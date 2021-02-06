Eskişehirspor Kripto Para Çıkarıyor!

Dijital para birimi olan kripto para çıkartan futbol kulüplerinin sayısı artmaya devam ediyor. Eskişehirspor Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Akgören tarafından yapılan duyuruya göre Eskişehirspor kripto para çıkarmaya hazırlanıyor. EsEs token olarak isimlendirilen kripto para, çok yakında tanıtılacak.

Eskişehirspor Kripto Para Geliştiriyor: EsEs Token

19 Haziran 1965 tarihinde Eskişehir'de kurulan futbol kulübü, bir dönem Süper Lig'de mücadele etmişti. Şu anda TFF 1. Ligde mücadele eden siyah kırmızı forma rengine sahip olan futbol kulübü, ekonomik yönden çok zor günler geçiriyor. Sputnik'teki habere göre futbol takımı, yaşadığı maddi sıkıntılar nedeniyle kripto para çıkaracak.

Eskişehirspor Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Akgören kulübün yaşadığı ekonomik sıkıntılara ilişkin oldukça önemli açıklamalarda bulundu. Akgören, takımın aldığı cezalar sebebi ile transfer yapamadıklarını, Bilal Ceylan isimli futbolcuyu da Beşiktaş'a gönderdiklerini açıkladı. Kulübün maddi sıkıntılarını aşmak için çok çalıştıklarını söyleyen Akgören, bu kapsamda EsEs token olarak isimlendirdikleri kripto para birimini çıkaracaklarını duyurdu.

Eskişehirspor isimli futbol takımının dijital para birimi önümüzdeki hafta tanıtılacak. Söz konusu sanal paranın kullanıma sunulması ile birlikte kripto para projesini faaliyete geçiren futbol kulübü sayısı 5'e yükselmiş olacak. Mustafa Akgören, sanal para projesine ilişkin ayrıntıların önümüzdeki hafta açıklanacağını söyledi. Akgören ayrıca takımın ligte kalmasının oldukça zor olduğunu belirtti. Futbol kulübü şu anda TFF 1. Lig'de son sırada yer alıyor.

Kripto Para Nedir?

Kripto para tamamen dijital bir para birimidir. Kripto para aktarma ve alma işlemleri, dijital ortamdan gerçekleşmektedir. Banka kartları veya sanal kartlarla yapılan işlemlere benzer şekilde bu para biriminin kullanım amacı da yıllardan beri kullandığımız sanal kart veya banka kartlarıyla aynıdır. Dünyada halihazırda kullanılan diğer para birimlerinden ayrıldığı en önemli nokta, bu para birimine herhangi bir hükümet ve benzeri yönetim organları tarafından müdahalede bulunulmamasıdır.

Kripto Para Güvenli mi?

Kripto paralar temelde her ne kadar güvenli olsa da normal banka kartına veya sanal karta sahip olan kişilerin de başına gelmesi muhtemel sorunlarla karşılaşılabilir. Örneğin, bilgisayarınızdaki önemli bilgiler bir bilgisayar korsanı tarafından ele geçirilebilir ancak bu küçük ihtimallerin dışında kullanıcı tarafından bir sorun yaşanmadıkça kripto paraların güvenli olduğunu söylemek mümkündür.