Esnaf Telefonuna Gönderilen Virüsle 15.800 TL Dolandırıldı!

İstanbul'un Sultangazi ilçesinde esnaflık yapan Suat Küçük'ün akıllı telefonuna gönderilen virüsle mobil bankacılık üzerinden 15 bin 800 TL çekildi.

Gelen Her Mesaja Tıklamayın!

Suat Küçük'ün farkında olmadan cihazına gelen virüs içerikli mesaja tıkladığı ortaya çıktı. Akıllı telefonu üzerinden mobil bankacılık uygulamasına giriş yapmak isteyen Küçük, sisteme giriş yapamadığını fark etti. Suat Küçük açıklamasında "cep telefonuma gönderilen virüsten dolayı bir üçüncü şahsın kartımı kullandığını fark ettim. Hemen bankayı aradım. Bankadan bana kredi kartımın bir başkası tarafından kullanıldığı söylenerek, beni devre dışı bıraktıklarını ilettiler." dedi.

Suat Küçük açıklamasının devamında şunları söyledi:

Benim kredi kartım dolar üzerinden bir başka vatandaşa gönderim yapıyor. 5 defa ayrı şekilde 500 dolar, 1 defa da 600 TL gönderim yapılıyor. Çalışmış olduğum banka, bunun muhasebeleşeceğini söyledi. Ben bankaya 'Bana gelmeyen bir şifreden dolayı kredi kartımı kullanan şahıslar istediği gibi kullanabiliyorsa bizim burada hükmümüz nedir, borcu ödemek midir? Yoksa bankanın bize verdiği talimatlara boyun eğmek midir' diye soruyorum. Telefonuma gelen virüs, mesajlar arasına düşmüş olabilir. Fark etmeden biz onu kabul etmişiz. Kabul ettiğimiz zaman cep telefonumuz şahısların eline geçiyor. Şahıslar bunu istediği gibi kullanabiliyorlar. Ben müdahale etmeye kalktığımda telefonum kullanılmaz hale geliyor. Virüs onların ellerinde olduğundan dolayı telefonu istediği gibi kullanabiliyorlar. Biz buna bir şey yapamadık. Fark edince hemen bankayı aradık. Banka hesaplarımızı dondurduk.

Bankaya giderek dilekçe verdiğini söyleyen Suat Küçük, "Şu anda benim hesabımdan çekilen para bana karşı ret gösteriyor. Şimdi ne yapacağız? Banka benim güvencemi niye sağlamadı? 1 defa 600 TL İstanbul içi çekim yapılıyor. 5 defa 500 dolar gönderimi yapılıyor. Bu da Estonya'da bir hesaba yapılıyor. 6 defa çekim yapılmış. Bana hiç mesaj gelmedi. Kullanmış olduğum kartın limiti 65 bin TL'dir. Yaklaşık 15 bin 800 TL kartımdan çekildi" dedi.