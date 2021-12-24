Japonya'da E-Spor Lisesi Açılıyor

Japonya'da oyuncuları sevindirecek bir karar alındı. Alınan karara göre ülkede e-spor lisesi açılacak. Böylelikle e-spor alanında kendini geliştirmek isteyen kişiler, yeni okula giderek eğitim alabilecek. Okulun sınıfları çok güçlü donanıma sahip bilgisayarlar ile donatıldı.

E-Spor Lisesi Ne Zaman Açılacak?

Japonya'da yer alan ortaokul öğrencileri, çok yakında liseye geçişte e-spor okulunu tercih edebilecek. Video oyunları oynamayı seven ve bu alanda kendilerini geliştirmek isteyen öğreciler için bir akademik kurumun açılmasına karar verildi.

Esports Koutou Gakuin isimli okul, telekomünikasyon devi NTT'nin ve Japon profesyonel futbol takımı Tokyo Verdy'nin sahibi oldukları e-spor takımları tarafından destekleniyor. Tokyo'nun Shibuya semtinde yer alan okulun sınıfları, tahmin edilebileceği üzere e-spor konseptine uygun tasarlandı.

Sınıflarda yer alan bilgisayarlarda çok güçlü bileşenler yer alıyor. Öyle ki, Intel Core i7-11700 işlemcisine sahip olan Galleria XA7C-R37 oyun bilgisayarı, Nvidia GeForce RTX 3070 ekran kartları ile donatıldı.

Öğrencilerin tam olarak hangi oyunları oynayabileceği açıklanmadı fakat bunlar FPS, TPS, RTS ve MOBA oyunları olacacaktır. Elbette bu yapımlar arasında League of Legends, Valorant, Counter Strike: Global Offensive, DOTA 2 gibi video oyunları yer alacaktır.

Japonya'da faaliyete başlayacak okuldaki öğretmenler e-spor sektöründe yer alan kişilerden oluşacak. Okuldan mezun olan öğrenciler e-spor oyunculuğunun yanı sıra oyun yazarı, 3DCG tasarımcısı, oyun tasarımcısı, özel efekt yaratıcısı, oyun programcısı dahil olmak üzere pek çok kariyer fırsatına sahip olacak.

Sonbahar mevsiminde faaliyete başlayacak olan e-spor okulunun ücreti ile ilgili herhangi bir bilgi paylaşılmadı. Bu sebepten ötürü öğrencilerin yıllık ne kadar ücret ödemesi gerekeceği henüz bilinmiyor.

Japonya'nın İlk Yaşlı E-Spor Takımı Kuruldu

Japonya'nın Akita şehrinde geçtiğimiz aylarda tamamı yaşlılardan oluşan bir e-spor takımı kuruldu. Matagi Snipers olarak isimlendirilen takıma 21 kişi başvurdu ancak içlerinden sadece sekiz tanesi takıma girmeyi başardı. Oyuncuların oyunlardaki performansına göre seçildiği açıklandı.

Matagi Snipers takımında yer alan 67 yaşındaki Eba isimli oyuncu, bu zamana kadar hiç video oyunu oynamadığını söyledi. Oyun oynarken eller ve gözlerin sürekli olarak hareket halinde olduğunu ve bu esnada takım arkadaşları ile konuşulduğunu ifade eden Eba, oyun oynamanın kognitif bozukluğuna iyi geldiğini hissettiğini belirtti.