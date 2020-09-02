Dünyanın En Hızlı E-Spor Oyuncu Monitörü: ASUS ROG Swift 360Hz PG259QN

NVIDIA, yeni ekran kartları GeForce RTX 30 serisi ile birlikte yeni teknolojilerini de duyurdu. Bunlardan biri sistem gecikmesini optimize eden ve ölçen yeni teknoloji paketi NVIDIA Reflex. NVIDIA’nın yeni Reflex Latency Analyzer teknolojisine sahip ilk e-spor oyuncu monitörü tanıtıldı. ASUS ROG Switft PG259QNR oyuncu monitörü özellikleri haberimizde.

Dünyanın En Hızlı E-Spor Oyuncu Monitörü: ROG Swift PG259QNR

NVIDIA Reflex Latency Analyzer teknolojisine, Fast IPS panele ve ROG Desk Mount Kit’e sahip dünyanın en hızlı NVIDIA G-SYNC e-spor oyuncu monitörü ROG Swift PG259QNR oyuncu monitörü duyuruldu.

ASUS Republic of Gamers, 360 Hz yenileme hızına sahip dünyanın en hızlı e-spor oyuncu monitörü ROG Swift 360 Hz PG259QNR'yi duyurdu. Fast IPS panel teknolojisinin yanı sıra yerleşik NVIDIA G-SYNC ve Reflex Latency Analyzer teknolojileriyle donatılan 24 inç boyutundaki monitör, monitöre daha yakın oturmayı tercih eden oyuncular için ek bir montaj kitiyle birlikte geliyor. NVIDIA Reflex Latency Analyzer teknolojine sahip PG259QNR’ın 2020’nin son çeyreğinde raflarda olması beklenirken, bu teknolojiyi içermeyen PG259QN modelinin ise kısa bir süre içerisinde piyasada olması bekleniyor.

ROG Swift 360 Hz PG259QNR, NVIDIA G-SYNC teknolojisine ve devrim niteliğindeki entegre sistem gecikmesi ölçüm aracı olan NVIDIA Reflex Latency Analyzer'a sahip olmasıyla dikkat çekiyor. PC performansının hızlı tepki verebilmek için önemli olduğu rekabetçi oyunlarda, mouse’a tıklandığında veya hareket edildiğinde ekrandaki görüntünün ne kadar hızlı güncellendiği büyük önem taşıyor. Reflex Latency Analyzer aracı, mouse’tan gelen tıklama verisini tespit edip bunun ekrandaki pikselleri ne kadar zamanda değiştirdiğini (örn. silahın ateşlenmesi) ölçüyor. Bu tip ölçümler yapmak daha önceleri oyuncular için neredeyse imkansızdı. Benzer verileri elde etmek için 7000 ABD dolarının üzerinde fiyatlara sahip özel yüksek hızlı kameralar ve ekipmanlar gerekiyordu. Reflex Latency Analyzer; mouse, bilgisayar ve ekran performansı hakkında daha hassas bilgiler sunuyor. Reflex Latency Analyzer aracı ile oyuncular, sistemlerinin olması gerektiği gibi çalıştığından emin olarak mücadeleye atılabilecek.

ROG Swift 360Hz PG259QN ve PG259QNR, 360 Hz’e ulaşan yenileme hızlarıyla dünyanın en hızlı e-spor monitörleri olarak göze çarpıyor. 360 Hz yenileme hızına sahip ROG Swift 360Hz PG259QN ve PG259QNR, 240 Hz oyuncu monitörlerinden yüzde 50 daha fazla kare hızı sunarak oyuncuların rakiplerine karşı avantaj elde etmesini sağlıyor.

24,5 inç FHD (1920 x 1080) ekranda Fast IPS panel teknolojisi kullanılıyor. Ekrandaki likit kristal bileşenler geleneksel IPS panellere kıyasla dört kat daha hızlı açılıp kapanıyor. Bu da 1 ms griden griye tepki süresi elde edilmesini sağlıyor. Ekran ayrıca standart monitörlerin sunabildiğinin ötesinde renkler ve parlaklık için HDR10 desteğiyle geliyor. Oyuncular bu sayede son derece gerçekçi grafiklerin keyfini çıkarabiliyor.

PG259QNR, ROG Masa Montaj Kiti aracılığıyla hemen hemen her düz çalışma yüzeyinin kenarına da kenetlenebiliyor. Monitörün stok ayarlanabilir montaj kolu doğrudan masaya konumlandırılarak oyuncuların ekrana daha yakın oturabilmesi için klavye ve fare için daha fazla yer sağlıyor.

PG259QNR'nin espor dostu tasarımı sayesinde, oyuncular ekrandaki aksiyona daha fazla odaklanabiliyor. Monitör, özel yansıtıcı olmayan alt çerçeve sayesinde ekrandaki yansımaların azaltılmasına yardımcı olduğu gibi, çerçevenin alt tarafındaki oyuncunun görüş alanının dışında kalan yeni bir gösterge ışığı sayesinde dikkat dağıtıcı unsurları en aza indiriyor. Yerden tasarruf sağlayan V şekilli stand, oyuncuların oyun kurulumları için daha fazla yer açmalarına olanak tanıyor.

ASUS ROG Swift 360Hz PG259QNR Teknik Özellikleri