Esrarengiz Gezegen 'Planet X' Dünya'ya Mı Çarpacak?

Dünyada büyük bir gizeme yol açan ve Güneş Sistemi'nde olduğu tahmin edilen 9. Gezegen hakkında beklenen açıklamada geldi. NASA, gezegenin varlığını kabul ederken, iddia edildiği gibi Dünya'ya çarpma olasılığının olmadığını söyledi.

Komplo teorisyenleri bir süredir 'Nibiru' adı verilen gizemli bir gezegenin Dünya'ya çarpacağı ve insanlığı yok edeceğini savunuyordu.

Bu iddiayı yalanlayan NASA, 9. Gezegen'in 'Dünya'ya çarpma veya karanlık günleri getirme' ihtimalinin bulunmadığını belirtti.

"NASA, 9. Gezegen'i görmezden gelirsek karşımıza çözmemiz gereken daha fazla bulmaca çıkıyor" diyerek 'Planet X' olarak adlandırılan gizemli gezegenin varlığını kabul ettiğini açıkladı.

9. Gezegen'in, Dünya'dan 10 kat daha fazla kütleye sahip olduğu ve Güneş'e Neptün'den 20 kat daha uzak olduğu açıklandı. Pasadena'daki Caltech'de (Kaliforniya Teknoloji Enstitüsü) çalışan astrofizikçi Konstantin Batygin "Şu anda 9. Gezegen'in varlığına işaret eden 5 farklı eksende gözlemsel kanıt var" dedi.

Kuiper Kuşağı'ndaki 6 farklı gök cisminin hepsinin aynı yönde elips yörüngelerinin olduğu belirtildi.

Batygin "Artık böyle bir gezegenin varlığını gösterebileceğimiz 5 farklı kanıt bulunuyor elimizde. Eğer bu kanıtlara rağmen Planet Nine gezegenini görmezden gelirsek, karşımıza daha fazla sorun, çözmemiz gereken daha fazla bulmaca çıkıyor" diyerek bulan 5 kanıtı da açıklığa kavuşturmanın çok önemli olduğunu ifade etti.

NASA'nın bu açıklaması hepimizin yüreğine su serpmiş oldu, ancak Planet X hakkında çözülmesi gereken birçok gizemin olduğu da aşikar.