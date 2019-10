ESRB, Call of Juarez: Gunslinger'ı Switch için Derecelendirdi

Bir döneme damgasını vurmuş olan Vahşi Batı temalı Call of Juarez serisi oldukça uzun zamandır sessizliğini koruyor. Önümüzdeki sene Dying Light 2 ile bir geri dönüş yapacak olan Techland tarafından geliştirilmiş olan seri oyunlarının sonuncusu olan Call of Juarez: Gunslinger, 2013 yılı itibarıyla satışa sunulmuştu. Geçtiğimiz yılın Nisan ayı itibarıyla serinin haklarını Ubisoft'tan satın alan Techland Publishing birkaç ay sonrasında da Call of Juarez: Gunslinger için daha fazlasının planlandığını çıtlatmıştı. Bu hafta içinde de muhtemelen ilk meyve verildi. Ünlü sınıflandırma kuruluşu ESRB, Call of Juarez: Gunslinger oyununu Switch için derecelendirdi.

2013 yılının Mayıs ayında PlayStation 3, PC ve Xbox 360 için satışa sunulmuş olan oyunun hikayesi, Silas Greaves isimli bir ödül avcısının etrafında dönüyor. Vahşi Batı'nın en meşhur haydutları Billy the Kid, Pat Garrett ve Jesse James üçlüsünün izinden gideceğimiz ve bu efsanelerin daha önceden anlatılmamış hikayelerini dinleyeceğimiz Call of Juarez: Gunslinger, insanlık ile efsanenin birbirine karıştığı destansı senaryosu ile dikkatleri üzerine çekiyor.

ESRB tarafından yapılan sınıflandırmada şimdilik Switch versiyonuna dair bir detay bulunmuyor. Haliyle hem içerik hem de teknik açıdan herhangi bir detay bilgimiz yok. Bu nedenle de Techland Publishing resmi duyuruyu yapana kadar beklemek durumundayız. Gelişmeleri yakından takip edeceğiz.