ESRB, Death Stranding'in PC Versiyonunu Derecelendirdi

Hideo Kojima'nın son eseri Death Stranding, 8 Kasım 2019 tarihinde PlayStation 4 için satışa sunulmuştu. Sırada ise PC versiyonu var. Net bir tarihi belirtilmemiş değil ama daha önceden Yaz aylarında çıkacağı işaret edilmişti. Ünlü derecelendirme kuruluşu ESRB de Death Stranding oyununun PC versiyonunu derecelendirmeye gitti.

E3 2016 fuarında PlayStation 4 için duyurulmuştu Death Stranding ama PC için de satışa sunulacağı birçok kez imalı bir şekilde dile getirilmişti. Kaldı ki yapılan hiçbir tanıtımda 'Only on PlayStation' yani 'Sadece PlayStation'da' ibaresi gözümüze çarpmamıştı. Nitekim geçtiğimiz Ekim ayında da müjdeli resmi duyuru yapılmış ve PC platformuna uyarlama çalışmalarının resmen başladığını öğrenmiştik.

PC versiyonu 505 Games tarafından yayınlanacak olan oyunu şu anda Epic Games Store veya Steam üzerinden ön-sipariş ile 399 TL gibi bir fiyata satın alabilirsiniz. ESRB tarafından yapılan derecelendirmenin ise net çıkış tarihi duyurusunun yakında gerçekleştirileceğine işaret olabilir.

Death Stranding konusu

Hikayesi yakın gelecekte geçiyor ve Sam Porter Bridges (Norman Reedus) karakterinin etrafında dönüyor. Gizemli patlamaların dünyayı sarsması neticesinde Death Stranding adı verilen bir dizi doğaüstü olaylar meydana geliyor. İzgesel yaratıkların tabiata musallat olmasıyla da gezegenimiz kitlesel bir yok oluşun eşiğine geliyor. Bizim amacımız ise tahrip olmuş çorak arazi boyunca ilerleyerek insanlığı yaklaşmakta olan yok oluştan kurtarmak olacak.