ESRB, Void Bastards'ı PlayStation 4 ve Switch için Derecelendirdi

ESRB, Void Bastards için derecelendirmeye gitti. Görünüşe göre oyun, PlayStation 4 ve Switch için satışa sunulacak. Resmi duyuru da epey yakın olabilir.

Blue Manchu tarafından geliştirilen ve Humble Bundle tarafından yayınlanan Void Bastards, geçtiğimiz Mayıs ayı içerisinde PC ve Xbox One için satışa sunulmuştu. Hatta Xbox Game Pass aboneleri de ücretsiz olarak erişim sağlayabilmişlerdi. Şimdi de sıra PlayStation 4 ve Switch kullanıcılarına geliyor.

Bir hatırlatma yapmam gerekirse, bu yılın başlarında PEGI oyunun PlayStation 4 versiyonunu derecelendirmişti. Bu gelişme sonrasında gözler Humble Bundle ve Blue Manchu ikilisine dönmüş olsa da şimdilik ortalarda herhangi bir şey yok.

Bizler resmi duyuruyu beklerken bir derecelendirme de ESRB (Eğlence Yazılımı Derecelendirme Kuruluşu) yaptı. Ancak bu defa sadece PlayStation 4 için değil, Switch için de derecelendirildi. Yani görünürde Void Bastards, mevcut nesildeki bütün konsollara çıkmış olacak.

Henüz teyit edici veya yalanlayıcı herhangi bir açıklama yapılmış değil. Şimdilik beklemedeyiz ama bunun fazla uzun sürmeyeceğini tahmin ediyorum. Gelişmeleri takip etmeye devam edelim.

Void Bastards konusu

BioShock ve System Shock 2 oyunlarından esinlenilerek geliştirilmiş olan Void Bastards, stratejiye dayalı bir birinci bakış açısı aksiyon oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Tercihinize göre bir karakteri seçeceğiniz oyunda, silah üretimi yaparak ve yiyecek bulmaya çalışarak galakside kol gezen tehlikelere karşı hayatta kalmaya çalışacaksınız. Beraberinizde bir grup olduğu için eğer bir şekilde ölürseniz başka bir karakterin kontrolüne geçebileceksiniz. Senaryo boyunca yapacağınız tercihler ise ekibinizin hayatta kalıp kalamayacağını belirleyecek.