Essential Alışılmışın Dışında Bir Tasarımla Karşımıza Çıkabilir

Essential CEO'su Andy Rubin, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda alışılmışın dışında tasarımlara sahip akıllı telefon fotoğrafları paylaştı.

Andy Rubin tarafından Twitter'da paylaşılan görüntüler, Essential için yeni ve gerçekten farklı hazırlıkların sürdüğünü işaret ediyor olabilir. Pazarlanması için hazır gibi gözüken bu model Essential Phone 2 ya da tamamen farklı model mi? Bildiğimiz tek şey garip göründüğü.

Atılan ilk tweete baktığımızda söz konusu modellerin arka kasa yapısını, farklı renk seçenekleri ile birlikte görüyoruz. Bu açıdan nispeten ince bir tasarıma sahip olan modelin kalın kamera çıkıntısına sahip olması ise hoş bir detay değil.

New UI for radically different formfactor pic.twitter.com/Es8hFrTuxx