Essential Alışılmışın Dışında Bir Tasarımla Karşımıza Çıkabilir

Essential CEO'su Andy Rubin, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda alışılmışın dışında tasarımlara sahip akıllı telefon fotoğrafları paylaştı.

Uzun ve İnce Telefon Dönemi Başlayabilir mi?

Andy Rubin tarafından Twitter'da paylaşılan görüntüler, Essential için yeni ve gerçekten farklı hazırlıkların sürdüğünü işaret ediyor olabilir. Pazarlanması için hazır gibi gözüken bu model Essential Phone 2 ya da tamamen farklı model mi? Bildiğimiz tek şey garip göründüğü.

GEM Colorshift material pic.twitter.com/QJStoiDleH — Andy Rubin (@Arubin) October 8, 2019

Atılan ilk tweete baktığımızda söz konusu modellerin arka kasa yapısını, farklı renk seçenekleri ile birlikte görüyoruz. Bu açıdan nispeten ince bir tasarıma sahip olan modelin kalın kamera çıkıntısına sahip olması ise hoş bir detay değil.

New UI for radically different formfactor pic.twitter.com/Es8hFrTuxx — Andy Rubin (@Arubin) October 8, 2019

Ayrıca yeni modele önden bakış yapabilmemize de olanak sunan Rubin, "radikal olarak farklı bir forma sahip" olan bu akıllı telefon için özel olarak tasarlanan arayüzü de gösteriyor. Net bir şekilde anlaşılmasa da muhtemelen ekran içi kamera teknolojisine sahip olan bu model, en fazla iki inç boyutunda ekrana sahip.

Söz konusu modellerin gerçekten temel bir ürün olduğunu duyuran Essential, yeni modellerin erken test aşamasında olduğunu onayladı. Essential tarafından ProjectGEM kod adı ile duyurulan modellerin profesyonel fotoğrafları da, şirketin resmi Twitter hesabı üzerinden paylaşıldı.