Essential’dan Selfie Kamera İçin İlginç Patent

İlk olarak Vivo'nun Apex isimli telefonu tarafından ortaya çıkan bu kamera tasarımının ilk sahibi aslında Essential şirketiymiş. Android babası ve Essential'in kurucusu olan Andy Rubin açıklamasında, pop-up kamera patentini iki yıl önce aldıklarını ifade etti.

Vivo Apex'de yer alan çıkıntılı kamera tasarımı, herkes tarafından beğenilmiş ve çerçevesiz ekran için önemli bir adım olduğu ortaya çıkmıştı. Çünkü pek çok telefon üreticisi ön kameranın çerçeve kısmında yer almasından dolayı ekranı tam çerçevesiz hale getiremiyor ve bu konuda hep farklı tasarımlar deniyorlardı. Ancak Andy Rubin daha önceden aldıklarını söylediği "Mobil cihazın görüntü alanını en üst düzeye çıkarmak için yeni yöntem" patentiyle, Çinli üretici Vivo'dan daha hızlı davrandıklarını göstermiş oldu.

Attığı bir tweet ile bu patenti dile getiren Rubin, 2016'nın Mayıs ayında aldıklarını da belirtiyor. Bu patent sayesinde ön kamera, telefonun iç kısmından çıkarılabiliyor ve böylelikle ön panelde yer kaplamamış oluyor. Ayrıca patentin görsellerine göre sensörler ekranın içerisine dahil ediliyor. Yani böylelikle kullanıcılar tam çerçevesiz ekran ile tanışabilecek gibi gözüküyor.

Bunların dışında Vivo'nun Apex cihazının sadece bir konseptten ibaret olduğunu da hatırlatayım. Yani şimdilik satışa çıkmayacağı için Vivo'nun, Essential'a herhangi bir ücret ödemesi gerekmiyor. Ancak Vivo tüketicilere yönelik bu tarz telefon üretmeye hazır olduğunda, ilk önce Essential ile görüşmesi gerekebilir.