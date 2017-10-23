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Essential Phone Fiyatında Büyük İndirim Yapıyor

Essential Phone Fiyatında Büyük İndirim
Kaan Ezgimen
Kaan Ezgimen Mobil
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Amiral gemisi özellikleri ve yüksek fiyatıyla pazara hızlı bir giriş yapan Essential Phone, fiyatında büyük bir indirime gidiyor.

Büyük umutlarla ABD pazarına 699 dolar fiyat etiketiyle giren Essential Phone akıllı telefon modeli, her ne kadar Android sistemlerinin mimarı olarak bilinen Andy Rubin'in ürünü olarak piyasada yer edinmeye çalışsa da bunu pek başaramamış gibi görünüyor.

699 dolar fiyatla piyasaya çıkan Essential Phone, satışlarının oldukça yavaş ve düşük seyretmesi dolayısıyla söz konusu fiyatını 200 dolar aşağı çekmeye hazırlanıyor. Üstelik bu indirimle birlikte kullanıcılara Essential 360 kamera da verilecek.

Essential Phone cihazları önceden 699 dolara alan müşterilerine de 200 dolarlık bir indirim çeki verecek ve bu kodları kullanan tüketicilerin Essential 360 kamera alabilmesine olanak tanıyacak.

ABD pazarında Essential Phone'un yapacağı söz konusu kampanyanın, telefonun geleceğini kurtarıp kurtaramayacağı teknoloji kulislerinde de konuşuluyor. Satın alınmış telefonlara da uygulanacak olan bu indirimin, telefonun satışlarına pozitif bir etki yaratıp yaratmayacağını çok yakında anlayabileceğiz.

Essential Phone cihazlar, Apple ve Samsung'a rakip olarak gösteriliyorlardı. Cihaz Snapdragon 835 yonga seti ve 4 GB RAM ile piyasaya sürülmüştü. 2560 x 1312 piksel çözünürlüklü 5,7 inçlik ekrana sahip Essential Phone, bakalım bu hamlesi ile muradına erebilecek mi?

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