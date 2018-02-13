Essential Phone Sınıfta Kaldı

Geçtiğimiz yıl büyük sıkıntılar içerisinde kullanıcılara sunulan ve 'Android'in babası' Andy Rubin'i yansıtacak olan Essential Phone, satış rakamlarında sınıfta kaldı. Telefonun ilk altı aylık döneminde 90 bin satış rakamına bile ulaşamadığı belirtildi. Böylelikle Essential Phone'da oluşan beklentiler suya düşmüş oldu.

Araştırma şirketi IDC tarafından ortaya konan rakamın resmi olmadığını ve şirket tarafından da açıklama gelmediğini belirteyim. IDC'nin araştırma müdürü Francisco Jeronimo tarafından Twitter üzerinden açıklanan satış rakamı, Essential şirketinin daha yolun başında olduğunu vurgular nitelikte.

. @Arubin's @essential smartphone is still a long way from becoming a successful venture. In 2017, it shipped less than 90K units (first six months after launch) pic.twitter.com/NHVlA2Gjzr — Francisco Jeronimo (@fjeronimo) 12 Şubat 2018

Tam olarak 88 bin adet sattığı düşünülen Essential Phone, şirketin ilk telefonu olma özelliğini taşıyor. Ancak oluşan aksaklıklar ve kullanıcılarına memnuniyet sağlanamaması telefon adına kötü bir imaj oluşturdu. Ayrıca Android'in ortaya çıkmasında büyük işler başaran ve eskiden Google'da önemli bir konumda olan Andy Rubin'in de girişimcilik tecrübesi tartışma konusu oldu. Tabii ki bu zorlu yolda Samsung, LG, Huawei gibi şirketlerle yarış içerisinde olduğunu bilen Essential, telefon hakkında iddialı açıklamalarda bulunmuş ve yepyeni bir akıllı telefon markasının doğduğunu ifade etmişti.

İlk olarak 700 dolardan satışa çıkan cihaz, yüksek etiketi ve kötü optimizasyonu yüzünden eleştiri konusu olmuştu. Daha sonra fiyatı 500 dolara düşürülen ve güncellemeye önem vermeye başlayan Essential, maalesef 'ilgisiz marka' imajını bir türlü üzerinden atamadı.

Son olarak geçtiğimiz günlerde şirket tarafından yapılan açıklamada, Essential Phone'a Android 8.1 Oreo desteği geleceği söylenmişti. Bakalım bu güncellemeyle beraber telefonun satışı nasıl etkilenecek?