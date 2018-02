Essential Phone Sınıfta Kaldı

Geçtiğimiz yıl büyük sıkıntılar içerisinde kullanıcılara sunulan ve 'Android'in babası' Andy Rubin'i yansıtacak olan Essential Phone, satış rakamlarında sınıfta kaldı. Telefonun ilk altı aylık döneminde 90 bin satış rakamına bile ulaşamadığı belirtildi. Böylelikle Essential Phone'da oluşan beklentiler suya düşmüş oldu.

Araştırma şirketi IDC tarafından ortaya konan rakamın resmi olmadığını ve şirket tarafından da açıklama gelmediğini belirteyim. IDC'nin araştırma müdürü Francisco Jeronimo tarafından Twitter üzerinden açıklanan satış rakamı, Essential şirketinin daha yolun başında olduğunu vurgular nitelikte.

. @Arubin's @essential smartphone is still a long way from becoming a successful venture. In 2017, it shipped less than 90K units (first six months after launch) pic.twitter.com/NHVlA2Gjzr