Estonya'da Dijital Para Dönemi Başlıyor

Kuzey Avrupa'nın 1,316 milyon nüfuslu ülkesi Estonya, teknolojiyi yakından takip eden en iyi ülkelerden biri konumunda. Bir süre önce e-vatandaşlığı duyuran ve sadece bir tık ile dünyanın dört bir yanından sanal vatandaş alan Estonya, şimdi de bu vatandaşları için dijital para dönemine geçiyor.

e-vatandaşlık hizmetiyle beraber tüm dünyada büyük ses getiren Estonya, e-vatandaşları için yeni hizmetler sunuyor. e-resident.gov.ee adresi üzerinden yeni vatandaşlarını kabul eden Estonya, sadece 100 dolarlık bir harç masrafı istiyor. Bu ücret ödendikten sonra eğer bir sorun oluşmazsa, Estonya'nın e-vatandaşlığını alabiliyorsunuz. Ancak ülke yönetimi, bu vatandaşlığın normal vatandaşlık olmadığını vurguluyor ve e-vatandaşlarına çevrimiçi şirket kurma olanağı ve bu şirketleri uzaktan yönetebilme şansı veriyor. Ayrıca ticarette verginin düşük olduğunu belirten Estonya, vatandaşlara AB güvencesi sunuyor.

Şu ana kadar 137 farklı ülkeden 27 bin vatandaş bu hizmete başvurmuş ve bugüne kadar toplamda 4 bin şirket kurulmuş durumda. Seçilen e-vatandaşlarına artık dijital para seçeneğini sunacak olan Estonya, geçtiğimiz haftalarda kendi sanal parası olan estcoin'i de duyurmuştu. Yani ülke yönetiminin yurt dışından gelen vatandaşlara bir hayli ilgi gösterdiğini söylemek mümkün.

İlerleyen günlerde dijital parasını e-vatandaşlarına sunacak olan Estonya'nın, AB'de olmasının avantajını büyük ölçüde kullandığını belirteyim. Ancak ülkenin dijitalleşme çabalarını da tebrik etmek gerekiyor.