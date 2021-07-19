Ethereum Kurucu Ortağı Kripto Pazarından Ayrıldı: Güvenli Değil

Ethereum kurucu ortağı kripto pazarından güvenlik endişeleri nedeniyle ayrılıyor. Kripto pazarının tanınmış isimlerinden biri olan Anthony Di Iorio kripto yüzünden artık kendini güvende hissetmiyor. Kurucu ortağın yakın zamanda tüm blok tabanlı işleri iptal edeceği düşünülüyor.

Anthony Di Iorio, dünyanın en büyük ikinci kripto para biriminin kurucu ortağı olmasına rağmen, toplumun dijital varlıklara çok az ihtiyaç duyacağına inanıyor.

Ethereum isimli kripto para birimini kurucu ortağı olan Anthony Di Iorio, kişisel güvenliğiyle ilgili endişelerini dile getirerek kripto endüstrisinden çıkma niyetini açıkladı.

Bloomberg'in Cumartesi günkü haberine göre Di Iorio, dijital varlık şirketi Decentral'i satacak. Sebebi ise kripto sektöründeki tanınmış profilinin bir sonucu olarak artık kendini güvende hissetmiyor olması. Di Iorio, şu anda dahil olduğu diğer tüm kripto projeleriyle olan bağlarını da koparmak istiyor.

"Çok hevesli olmadığım bir risk profiline sahibim. Bu alanda kendimi kesinlikle güvende hissetmiyorum. Daha büyük sorunlara odaklansaydım, daha güvende olacağımı düşünüyorum.”

Ethereum kurucu ortağı kripto dünyasından kaçıyor

Web geliştirme alanında bir geçmişe sahip olan Di Iorio, 2014 yılında Ethereum üzerinde çalışmaya başlayan sekiz kurucu ortak arasındaydı. 2016 yılında Toronto Menkul Kıymetler Borsası'nın dijital şefi olarak görev aldı ve son zamanlarda risk sermayesi yatırımı ve başlangıç ​​danışmanlığına odaklandı.

48 yaşındaki Kanadalı girişimci 2016 yılında, 1 milyondan fazla kullanıcı tabanına sahip çok platformlu bir kripto para cüzdanı olan Jaxx Liberty'yi işleten blockchain şirketi Decentral'i kurdu. Ancak Di Iorio 2017'den beri bir güvenlik ekibiyle seyahat ediyor ve her zaman güvende olmadığını düşünüyor.

2018'de Forbes, Di Iorio'nun net değerinin 1 milyar dolar kadar olduğunu tahmin etti ve Di Iorio'yu kripto zenginleri listesinde yer aldı. Aynı yıl Di Iorio, Kanada'daki en büyük apartman dairesini 22 milyon dolara satın almasıyla ve ödemenin bir kısmı için kripto kullanmasıyla ilgi odağı haline gelmişti.

Di Iorio şimdi Decentral'i "yüz milyonlarca" dolara satmayı planlıyor, ancak ilerleyen dönemde blok zinciri girişimlerine yatırım yapmak istemediğini vurguladı. Decentral anlaşması için yalnızca nakit veya hisse senedi kabul edeceğini ve kripto para biriminde yapılan teklifleri dikkate almayacağını ifade etti.