Ethereum Kurucusundan 1 Milyar Dolarlık Altcoin Bağışı

Ethereum kurucusu 1 milyar dolarlık altcoin bağışıyla merak uyandırıyor. Ethereum'un yaratıcısı olarak tanınan Vitalik Buterin, Hindistan'ın COVID-19 ile savaşmasına yardımcı olmak için 1 milyar dolar değerinde kripto para bağışı yaptı. Bağış dahilinde kullanılan kriptoların çoğu köpek temalı.

Şimdiye kadarki en büyük bireysel hayırseverlik çabalarından birini gösteren Ethereum'un yaratıcısı Vitalik Buterin, Hindistan'daki COVID-19 yardım fonuna 1 milyar dolar da dahil olmak üzere, birkaç kar amacı gütmeyen kuruluşa 1,5 milyar dolar değerinde kripto para bağışladı.

Çoğu köpek temalı olan kripto para birimlerini kullanarak Hindistan'a bağış yapan Buterin, özellikle Dogecoin ve türevlerini kullanmasıyla merak uyandırıyor.

Ethereum kurucusu 50 trilyondan fazla Shiba bağışladı

Ethereum'un yaratıcısı Buterin, işlem sırasında yaklaşık 1,14 milyar dolar değerinde olan 500 ETH ve 50 trilyondan fazla SHIB'yi (Shiba Inu) Hindistan COVID-Crypto Relief Fund isimli kuruluşa transfer etti.

İşlem, bazı yatırımcılar arasında paniğe yol açtı. Geçtiğimiz Çarşamba günü SHIB'nin fiyatında %35'in üzerinde düşüşe sebep oldu ve kripto paranın değeri dalgalanmaya devam ediyor.

Adını Shiba Inu isimli köpek ırkından alan SHIB ve Buterin'in bağışladığı başka bir para birimi olan Dogelon Mars (ELON), son aylarda popülaritesini artıran alternatif kripto para birimleri olarak öne çıkıyor. SHIB, şaka olarak yaratılmış Dogecoin'in türevi olarak biliniyor.

Yaşanan son dalgalanmalardan önce SHIB, Çin'deki ve diğer pazarlardaki perakende yatırımcıları tatmin etmeyi başardı. Çarşamba günkü çöküşten önceki dönemde milyarlarca dolarlık yatırım toplamasıyla merak uyandırdı.

Kripto organizasyonu Polygon'un kurucu ortağı ve Hindistan yardım fonunda görev alan Sandeep Nailwal, Çarşamba günü yaptığı açıklamada, SHIB yatırımcılarına zarar verecek hiçbir şey yapmayacaklarına dair güvence verdi.

Şimdiye kadarki bağış fonlarını hastanelere oksijen tüpleri ve diğer tıbbi malzemeleri göndermek için kullanan yardım fonu, hedeflerine ulaşmak için "düşünceli bir hamle" yapmayı planladığını söyledi. Fonun resmi Twitter sayfası, "Bağışı, yavaş yavaş gerçek paraya dönüştürmeye karar verdik" dedi.

Bu ayın başlarında en genç kripto milyarderi olan Buterin, daha önce de 336 milyon dolar değerinde Ethereum ve Dogelon Mars'ı (ELON) rejeneratif tıp tedavilerini destekleyen, kar amacı gütmeyen bir kuruluş olan Methuselah Foundation'a aktarmıştı.