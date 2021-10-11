Ethereum Kurucusu El Salvador'u Düşüncesiz Olmakla Suçladı

Ethereum kurucusu El Salvador'u haksız buldu. Ethereum'un kurucu ortaklarından biri olan Vitalik Buterin, El Salvador Başkanı Nayib Bukele'yi eleştirerek Bitcoin'in zounlu olmasına karşı çıkıyor ve halkın yanında duruyor.

Ethereum kurucu ortağı Vitalik Buterin kısa süre önce El Salvador'un Bitcoin'i benimseme yaklaşımını eleştirdi ve Reddit'in kripto para birimiyle ilgili en büyük alt dizini olan r/CryptoCurrency'e yaptığı bir yorumda bunu "düşüncesiz" olarak nitelendirdi.

Buterin, işletmeleri herhangi bir kripto para birimini kabul etmeye zorlamanın, çalışma ve yaşama ahlakına aykırı olduğuna inanıyor.

Rus-Kanadalı programcı, Salvadorluların eğitim eksikliği nedeniyle bilgisayar korsanlığı veya dolandırıcılık kurbanı olma riski altında kaldığını ekliyor.

Buterin, Bitcoin yatırımcılarını güçlü müttefikler tarafından kolayca yönlendirilen bir topluluk olarak değerlendirdi: "Bitcoin maksimalistleri sizi övmek için çok kolay bir topluluktur: sadece güçlü bir konumda olmanız ve onlar ve madeni tokenler hakkında güzel şeyler yapmanız veya söylemeniz gerekir."

Ethereum kurucusu El Salvador'u haksız buldu

Geçen ay Buterin, Twitter CEO'su Jack Dorsey'i Bitcoin ile çok daha zayıf bir güven modeli yaratmaya çalıştığı için de eleştirmişti. Ancak Buterin'in bu çıkışı Bitcoin topluluğu tarafından pek önemsenmemişti.

Daha önce bildirildiği üzere El Salvador, resmi para birimi olarak sınırsız ve merkezi olmayan kripto para birimini benimseyen ilk ülke oldu. Ancak muhalifler, büyük Bitcoin deneyine ayrılan bütçenin ülkenin sağlık veya eğitim sistemlerini iyileştirmek için kullanılabileceğini savunuyor.

Başkan Nayib Bukele, yasanın yürürlüğe girmesinden iki aydan daha kısa bir süre önce gönüllü olacağını belirtmesine rağmen, ticaretle uğraşanların Bitcoin'i kabul etmesi zorunlu.

MoneyGram, Western Union ve bunlara benzer ödeme sağlayıcıları, El Salvador'da havale ücretlerinden yılda yaklaşık 400 milyon dolar -ülkenin GSYİH'sının yüzde 1,5'i- kadar kazanıyor. El Salvador'daki havaleler nüfusun yüzde 70'inden fazlası tarafından alınmakta. Sadece 2020'de yerel halk yurt dışından toplam 6 milyar dolarlık transfer yaptı.

Ancak Başkan Nayib Bukele, Bitcoin'in Salvadorluların bu devasa havale ücretlerinden kaçınmasına yardımcı olacağını söylüyor.

Bitcoin'in El Salvador'da resmi ödeme aracı olması ile ilgili ne düşünüyorsunuz? Konuya ilişkin düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.