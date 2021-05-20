Ekran Kartı ile Ethereum Kazma Devri Bitiyor: İşte Yeni Karar

Ethereum Proof of Stake'e geçiş yapıyor. Ethereum Vakfı'nın yayınladığı son yazı, kripto para biriminin "Proof-of-Stake" protokolüne taşınmak için hazırlık aşamasında olduğunu aktardı. Bu, binlerce Ethereum madenciliği yapan kişilerin ekran kartlarını gözden çıkarmak zorunda olduğunu gösteriyor.

Son zamanlarda bir ekran kartı satın almakta zorlanıyorsanız, Ethereum Vakfı'nın yeni kararı sizi sevindirecektir. Kripto para birimi, önümüzdeki aylarda GPU madenciliğini aşamalı olarak durdurmaya hazırlandığını açıkladı.

Yeni gelişme, Ethereum Vakfı tarafından yayınlnanan blog gönderisinde yer aldı. Kar amacı gütmeyen kuruluş, Ethereum'u geleneksel madencilikten, kripto para birimini düzene sokmayı vaat eden "Proof-of-Stake" protokolüne taşımak için yıllardır çalışıyor.

Vakıf geçtiğimiz Salı günü bir güncelleme paylaştı. Açıklamada, "Ethereum, önümüzdeki aylarda Proof-of-Stake'e geçişini tamamlayacak ve bu da yıllardır bildiğimiz sayısız iyileştirmeyi beraberinde getirecek" ifadeleri kullanıldı.

Ethereum Proof of Stake'e geçiş yapıyor

Ethereum madenciliği, devam eden ekran kartı tedariği sıkıntısında suçlanan faktörler arasında yer alıyor. Kripto para birimini oluşturmak için madenciler, masaüstü ekran kartları ve tüketicilerden çeşitli malzemeler satın alıyor. Aralık ayında 700 dolar seviyesinde olan Ethereum, günümüzde neredeyse 3.000 dolara kadar yükseldi ve bu, insanların madencilik yapmasına yardımcı oluyor.

Ekran kartı tedariğinde durum o kadar kötü ki, geçtiğimiz dönemde Nvidia önlem almak zorunda kalmıştı. Madencileri ekran kartı istiflemekten caydırmak için Ethereum madenciliğini kısıtladıklarını açıklamıştı.

Ancak kripto para biriminin Proof-of-Stake'e geçişiyle birlikte güçlü GPU'lara olan ihtiyacı ortadan kalkması bekleniyor. Yani Ethereum için donanım gereksinimleri önemli ölçüde düşecek ve normal bir bilgisayarın blok zincirini doğrulamasına fırsat tanınacak.

Ethereum Vakfı'nın blog yazısı, Proof-of-Stake'in kripto para biriminin elektrik kullanımını %99.95 oranında azaltabileceğini söylüyor. Vakıf, geçişin ne zaman tamamlanacağına dair kesin bir tarih vermedi, ancak şunu söyledi:

"Ethereum şimdilik PoW (Proof-of-Work) kullanmaya devam ederken, bu çok uzun sürmeyecek. Geçtiğimiz birkaç hafta içinde, Ethereum'un PoW'dan PoS'e geçmesine verilen ad olan The Merge için ilk testleri yaptık. Birkaç mühendis ekibi, The Merge'in mümkün olan en kısa sürede ve güvenlikten ödün vermeden varmasını sağlamak için çalışıyor."

Ethereum madencileri, GPU'larını kullanarak kripto para birimi oluşturmaya devam edebilir. Ancak Proof-of-Stake devreye girdiğinde birçok bilgisayar kullanıcısı, madencilerin piyasayı terk edip ekran kartlarını ikinci el olarak satacağını düşünüyor. Fakat bazıları da madencilik topluluğunun başka bir kripto para birimine geçeceğine inanıyor.