Ethereum, Tarihinde İlk Kez 1000 Doları Gördü

Bitcoin'deki yorgunluğun aksine günden güne parlamaya devam eden Ripple ve Ethereum, şu sıralar kriptokrasinin en gözde enstrümanlarından ikisi. Geçtiğimiz günlerde ikinci en yaygın kripto para birimi ünvanını Ripple'a kaptıran Ethereum, tarihinde ilk kez 1000 doları geçmeyi başardı.

2017 yılı kripto para piyasası için olağanüstü bir yıl olarak geçerken, şüphesiz en önemli hikayelerden biri Bitcoin'in rekor üstüne rekor kırarak 20 bin dolar barajına kadar çıkması oldu. Son dönemin en sakin günlerini geçiren Bitcoin, bir ara 12 bin dolara kadar gerilese de yavaş yavaş kendini toparlamaya başladı ve şu anda 16 bin 579 dolardan işlem görüyor.

Ethereum 1000 Doları Aştı

Toplam değeri 600 milyar doları aşan kripto para piyasasının en önemli coinlerinden olan Ethereum, tarihinde ilk kez 1000 dolara ulaştı. Şu anda mevcut olan eterlerin toplam piyasa değeri 100 milyar dolara çıkarken, Ethereum tüm kriptokrasinin yüzde 13'ünü temsil ediyor.

Uzmanların bile tahminlerini aşan bir performans sergileyen Ethereum, buna rağmen hala Ripple'ın gerisinde. Ripple, son 30 günde yüzde 1,300'ün üzerinde artış göstermiş ve Bitcoin'den sonra en yaygın ikinci kripto para birimi olmuştu.

Peki, Ethereum kaç para? Ethereum şu anda 1.044,61 dolardan (3923,41784 TL) değer buluyor.