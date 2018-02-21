Ethereum'un Kurucusu: Kripto Paralar İdeal Bir Yatırım Aracı Değil

Son dönemin popüler yatırım aracı kripto paralar ile ilgili iyi bir tavsiye mi istiyorsunuz? Ethereum'un kurucularından Vitalik Buterin, Twitter'dan bir dizi açıklama yaptı, ancak muhtelemen beklediğiniz tavsiyeleri vermedi.

Ethereum, 200 milyar dolarlık kriptokrasi pastasının ikinci en büyük dilimini oluşturuyor. Aslında kripto para birimi olarak kastetmemiz gereken şey Ethereum değil, Ether. Zira Ethereum, merkezi olmayan uygulamalar için geliştirilen bir işlem platformu. Ether ise o platformun dijital para bölümünü oluşturuyor.

2018'in başlarında tarihinde ilk kez 1000 dolara kadar çıkan Ether, 87 milyon dolarlık bir işlem hacmine sahip. Bu anlamda Bitcoin ile birlikte piyasanın en önemli oyuncusu olan kripto para birimi, bazı çevreler tarafından kriptokrasinin en güvenilir para birimi olarak dahi gösteriliyor.

Ethereum'un kurucu ortağı olan ve hayatını Blockchain teknolojisine adayan Vitalik Buterin ise bu görüşe pek de katılmıyor!

Reminder: cryptocurrencies are still a new and hyper-volatile asset class, and could drop to near-zero at any time. Don't put in more money than you can afford to lose. If you're trying to figure out where to store your life savings, traditional assets are still your safest bet. — Vitalik Buterin (@VitalikButerin) 17 Şubat 2018

Buterin, kişisel Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, kripto para birimlerinin hala emekleme aşamasında olduğunu söyledi ve yatırımcıları uyardı: "Kripto para birimleri hala yeni ve aşırı derecede volatil bir varlık sınıfı olup her an sıfıra düşebilir. Kaybetmeyi göze alabildiğinizden daha fazla para yatırmayın. Hayat tasarruflarınızı nereye saklamanız gerektiğini düşünüyorsanız geleneksel varlıklar hala en güvenli bahsinizdir”

24 yaşındaki Rus bilgisayar programcısı, 2013 yılının sonunda Ethereum'u çıkarmıştı. Kripto para birimini daha güvenilir bir yatırım enstrümanı haline getirmek isteyen Buterin, Ethereum'u halka açık Blockchain merkezli dağıtılmış bir bilgi işlem platformuna çevirdi. Yukarda da bahsettiğim gibi, Ether'de bu platformun dijital para bölümünü oluşturuyor.

Kripto Para Piyasası Ne Kadar Güvenilir?

Geçen sene yalnızca 13 dolar olan Ether, şu anda 900 dolardan işlem görüyor. Kripto para birimi, 13 Ocak 2018'de 1,139 dolara fırladı ve ardından keskin bir düşüş yaşayarak 5 Şubat 2018 itibarıyla 591 dolara kadar geriledi. Kriptokrasi piyasasındaki bu ani dalgalanmalar, bu alana yatırım yapmanın açıkça riskli bir iş olduğunu gösteriyor. Nitekim Buterin'in açıklamaları da bu duruma işaret ediyor.

Aynı şey dünyanın en büyük kripto para birimi Bitcoin için de geçerli. 2017'nin sonunda 20 bin dolara çıkan, ancak daha sonra 5 bin dolara kadar düşen Bitcoin, şu anda 11,271 dolarda. Bununla birlikte herhangi bir demeç ya da hamle sonucunda tekrardan düşebilir ya da yükselebilir.

Ethereum ve Bitcoin gibi kripto para birimleri, Blockchain sistemine dayanıyor. Belli bir merkezi otoritenin kontrolünde olmayan ve mevcut yasal düzlemin dışında kalan bu yeni nesil para birimleri, geleneksel paraların yerini alır mı almaz mı bilinmez. Ancak şu bir gerçek ki, kriptokrasi yatırımcılara çok daha özgür bir dünyanın kapılarını açtı. Siyasi ve ekonomik otoritelerden bağımsız olan bu dünya, yakın gelecekte daha birçok şeye gebe olacaktır.