Ethereum'un Kurucusu: Kripto Paralar İdeal Bir Yatırım Aracı Değil

Son dönemin popüler yatırım aracı kripto paralar ile ilgili iyi bir tavsiye mi istiyorsunuz? Ethereum'un kurucularından Vitalik Buterin, Twitter'dan bir dizi açıklama yaptı, ancak muhtelemen beklediğiniz tavsiyeleri vermedi.

Ethereum, 200 milyar dolarlık kriptokrasi pastasının ikinci en büyük dilimini oluşturuyor. Aslında kripto para birimi olarak kastetmemiz gereken şey Ethereum değil, Ether. Zira Ethereum, merkezi olmayan uygulamalar için geliştirilen bir işlem platformu. Ether ise o platformun dijital para bölümünü oluşturuyor.

2018'in başlarında tarihinde ilk kez 1000 dolara kadar çıkan Ether, 87 milyon dolarlık bir işlem hacmine sahip. Bu anlamda Bitcoin ile birlikte piyasanın en önemli oyuncusu olan kripto para birimi, bazı çevreler tarafından kriptokrasinin en güvenilir para birimi olarak dahi gösteriliyor.

Ethereum'un kurucu ortağı olan ve hayatını Blockchain teknolojisine adayan Vitalik Buterin ise bu görüşe pek de katılmıyor!

Reminder: cryptocurrencies are still a new and hyper-volatile asset class, and could drop to near-zero at any time. Don't put in more money than you can afford to lose. If you're trying to figure out where to store your life savings, traditional assets are still your safest bet.