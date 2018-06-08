Etiketlendiğiniz Instagram Hikayelerini Hızlıca Paylaşabileceksiniz

En çok kullanılan sosyal medya platformlarının başında gelen Instagram, küçük ama önemli bir değişikliği duyurdu. Instagram’ın resmi internet sitesi üzerinden yapılan açıklamayla birlikte etiketlendiğiniz hikâyeleri, kendi hikâyenizde hızlıca paylaşabileceğiniz söylendi.

Geçtiğimiz günlerde Instagram için yayınlanan güncellemenin ardından kullanıcılara, herhangi bir gönderiyi kendi hikayeleri üzerinden paylaşma şansı tanınmıştı. Böylece paylaşılmak istenen gönderiler herhangi harici bir uygulamaya gerek kalmadan, hızlıca hikayeler üzerinden paylaşılabilir hale gelmişti. Buna rağmen video içeren gönderilerin tamamen paylaşılmasına kısıtlama getirilmiş ve video paylaşılmak istenirse sadece videonun ilk saniyesinin görselinin hikayede yer almasına olanak tanınmıştı.

Benzer bir değişikliği hikaye paylaşmaya da getirmek isteyen Instagram, bugün resmi internet sitesi üzerinden yaptığı açıklamayla birlikte etiketlendiğiniz hikayeleri kendi profilinizde paylaşabileceğiniz müjdesini verdi. Herhangi bir hikayede etiketlenmeniz durumunda paylaş tuşuna basmak suretiyle aynı görüntüyü kendi hikayenize gönderebileceğiniz söylendi.

Birçok kullanıcının sıkça tercih edeceği yeni bir özelliği devreye alan Instagram’ın son halini indirmek ve eklenen yeni özellikleri denemek için uygulamanın en güncel halini hemen aşağıdaki “indir” tuşuna basarak edinebilirsiniz.