Etkileşim Halindeki İki Galaksi Hubble Tarafından Görüntülendi

Hubble Uzay Teleskobu'ndan bu haftaki görüntü, yalnızca bir ortak galaksiye sahip olacak kadar birbirine yakın iki galaksiyi gösteriyor. Arp-Madore 608-333 adı verilen bu etkileşen galaksilerin kütleçekim alanlarının her birinin devasa çekimi diğerini etkiler. Yer çekimlerinin gücü, şekillerini çarpıtıyor ve onları düzensiz biçimlere dönüştürüyor.

Hubble bilim insanları, görsele eşlik eden bir notta, "Sakin görünseler de ikisi, her iki galaksiyi de bozan karşılıklı bir kütleçekimsel etkileşim yoluyla birbirlerini çarpıtıyorlar. Bu uzayan galaktik etkileşim, Hubble'ın araştırmalar için gelişmiş kamerası tarafından yakalandı." ifadelerini kullandı.

Bu etkileşim hâlindeki galaksiler, Hubble ve James Webb Uzay Teleskobu tarafından bu hafta görüntülenen VV 191 adlı çift gibi diğer galaksi çiftlerinden farklı. VV 191 yakın bir çift gibi görünüyor ancak aslında bunlar birbiriyle örtüşüyor, etkileşmiyor. Dünya'daki bakış açımıza göre ikisi aynı alanı işgal ediyor gibi görünüyor ancak biri diğerinin önünde. Birbirine daha yakın görünen benzer bir örtüşen galaksi çifti, bu yılın başlarında Hubble tarafından görüntülenmişti.

Birbirleriyle Etkileşen Galaksilere Ne Olur?

Birbirlerine yakın oldukları için gerçekten etkileşim hâlinde olan galaksiler söz konusu olduğunda işler karışabilir. Galaksiler birbirleriyle çarpışabilir ve birleştikçe muazzam yıldızlar oluşturabilir. Bu etkileşimler, birleşen iki galaksinin kanat şeklini oluşturduğu Melek Kanadı sistemi gibi çarpıcı ve sıra dışı şekiller yaratabilir. Hubble tarafından da görüntülenen Hickson Compact Group 31 gibi bazen ikiden fazla galaksi bile etkileşime girebilir.

Bununla birlikte çarpışan iki galaksi her zaman daha büyük bir galaksi oluşturmak için birleşmez. Bazen bu çarpışmalar galaksilerden birinin yok olmasıyla sonuçlanabilir ve bilim insanları, bir çarpışmanın birleşmeyle mi yoksa bir galaksinin diğerini yok etmesiyle mi sonuçlanacağını belirleyenin neredeyse tüm galaksilerin kalbinde bulunan süper kütleli kara delik olduğuna inanıyorlar.