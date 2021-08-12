Etna Yanardağı Uzunluğu Rekor Seviyeye Çıktı: Tehlikeli mi?

Etna Yanardağı'nın uzunluğu her geçen gün artıyor. İtalya'nın Etna Yanardağı büyümeye devam ediyor ve gelen son açıklamalar doğrultusunda günümüzde her zamankinden daha uzun olduğu aktarıldı.

İtalya'nın yanardağ izleme ajansı, Etna Dağı'nın güneydoğu kraterinin altı aylık faaliyetten sonra boyunun arttığını ve Avrupa'nın en uzun aktif yanardağının her zamankinden daha uzun hale geldiğini söyledi.

Etna Yanardağı'nın uzunluğu ne kadar?

Merkezi Sicilya'nın Katanya kentinde bulunan Ulusal Jeofizik ve Vulkanoloji Enstitüsü (INGV), Etna'nın en genç ve en aktif kraterinin deniz seviyesinden 3.357 metre (11.000 ft) yüksek bir rekora çıktığını söyledi. INGV yayınladığı basın açıklamasında, "Uydu görüntülerinin analizi ve işlenmesi sayesinde güneydoğu krateri, 40 yıldır Etna'nın tartışmasız zirvesi olan 'ağabeyi'nden çok daha yüksekte." dedi.

Şubat ortasından bu yana kraterin ağzından fışkıran yaklaşık 50 kül ve lav olayı yanardağın ana hatlarının gözle görülür bir şekilde değişmesine yol açtı. Kuzeydoğu krateri 1981'de 3350 metrelik rekor bir yüksekliğe ulaşmıştı, ancak kenarlarındaki bir çöküş 2018'de kaydedilen 3.326 metreye düşürmüştü.

Krater Şubat ayından bu yana duman ve kül çıkarırken, çevre köyler için az çok tehlike oluşturuyor. Sicilya hükümeti Temmuz ayında yaptığı açıklamada şu ana kadar 300 bin ton kül temizlendiğini tahmin etti. Kül, çevredeki bölgelerde sıkıntı yaratarak sokakları kirletiyor, trafiği yavaşlatıyor ve tarım ürünlerine zarar veriyor.

Katanya'da yanardağdan iki saatlik bir sürüş mesafesinde yaşayan emekli Tania Cannizzaro AFP'ye verdiği demeçte, Etna Dağı'nın hem güzel hem de can sıkıcı olduğunu ve küllerin bazen yağmur tanesi gibi düştüğünü söyledi. "Rüzgara bağlı olarak yanardağın gümbürtüsü Katanya'ya ulaşarak camları sallıyor" dedi. Cannizzaro ayrıca küllerin, sokakları ve balkonları kararttığını da sözlerine ekledi.

Yanardağ yüzünden drone eridi

Geçen aylarda İzlanda'nın başkenti Reykjavik'in yakınlarındaki Reykjanes Yarımadası'ndaki volkanik dağ tekrar hareketlenmişti. Volkanik dağın yeniden hareketlenmesinin ardından patlamanın uzun bir aradan sonra görülen ilk volkanik hareket olduğu açıklanmıştı.

Acil Durum Yönetimi Departmanı da volkanik dağın en yakın yoldan yaklaşık 2,5 kilometre uzak bir vadide olduğu bilgisini paylaşmıştı. Yetkililer de bu nedenle tahliye işlemine ihtiyaç duyulmadığını belirtmişti.

Garðar Ólafs isimli bir drone kullanıcısı da İzlanda'daki yanardağı doğrudan yukarıdan kaydetmek için cihazını kullandı ancak Ólafs, cihazını sıcağa ve fışkıran lavlara o kadar yakınlaştırdı ki drone'u eve götürdüğünde bir kısmının eridiğini fark etti.