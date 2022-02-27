Emmy Ödüllü Dizi ‘Euphoria’, Son 10 Yılda Hakkında En Çok Tweet Atılan Dizi Oldu

2019 yılında ilk bölümü ile izleyici karşısına çıkan Euphoria, popülerliğine popülerlik katmaya devam ediyor. 2. Sezonu ile bu sene izleyici karşısına çıkan dizi, 27 Şubat’ta sezon finalli yapıyor. Euphoria’nın sezon finalinden iki hafta önce ise 3. sezon onayının çıktığı duyurulmuştu. Twitter’dan yapılan açıklamada HBO Max’e ait Emmy Ödüllü Euphoria’nın platformda en çok aktiviteye sahip dizi olduğu açıklandı. Tweetlerin birinci sezona kıyasla ikinci sezonda yüzde 51 oranında arttığı belirtildi.

Euphoria Hakkında 30 Milyon Tweet Atıldı

İkinci sezonu ile ekranlara gelen Euphoria'nın 2. sezonu hakkında 30 milyondan fazla tweet atıldığı öğrenildi. Euphoria’nın, Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) son 10 yılın 'hakkında en çok tweet atılan dizisi' olduğu açıklandı.

Buna ek olarak bu sezon hakkında en çok tweet atılan Euphoria karakterlerinin ise Fezco (Angus Cloud), Rue Bennet (Zendaya) ve Nate Jacobs (Jacob Elordi) olduğu ifade edildi. Dizinin sevilen çifti Fezco ve Lexi için oluşturulan #FexiHive etiketinin de yaklaşık olarak 270 bin kişi tarafından paylaşıldığı söylendi.

Dizi hakkında en çok tweet atılan konular arasında dizide pek çok kişinin antipatisini kazanan Nate Jacobs'ın dayak yiyişi, Maddy'nin en yakın arkadaşı Cassie'nin ihaneti ve Rue Bennet'in polisten kaçması yer aldı.