Eurasia Blockchain Summit 8-9 Ekim'de Tersane İstanbul'da Gerçekleştirilecek

Avrupa ve Asya'nın en büyük blockchain zirvelerinden biri olan Eurasia Blockchain Summit, bu sene Tersane İstanbul'da gerçekleştirilecek. İlk kezde 2019 yılında 2000'den fazla katılımcı ve 50'den fazla alanında uzman konuşmacıyla düzenlenen etkinliğin 2022 versiyonu, 8-9 Ekim tarihlerinde İstanbul'da yapılacak.

Geride bıraktığımız 5 yılda artan blockchain teknolojisindeki ilerlemeleri ana odak noktası olarak alan zirvede Metaverse, blockchain ekosistemleri, NFT ve Web 3.0 gibi geleceğin teknolojileri masaya yatırılacak.

Kripto Dünyasının Ünlü İsimleri Tersane İstanbul'da!

5000'den fazla katılımcının yer alması beklenen Eurasia Blockchain Summit 2022'de açık anahtarlı şifreleme konseptinin mucidi ödüllü şifre bilimi uzmanı Bailey Whitfield Diffie, Avalabs kurucusu ve CEO'su Emin Gün Sirer, TÜBİTAK Bilgem Başkan Yardımcısı Sadullah Uzun, Cryptic Labs CEO'su Bril Wang, Avalanche Foundation Executive Director'ı Aytunç Yıldızlı, Gglobal kurucu ortağı Esra Talu, Youth Holding CEO'su Emrah Kaya ve blockchain teknolojileri hakkında uzman birçok konuşmacı yer alacak.

Ülkemizdeki en büyük blockchain buluşmalarından biri olması beklenen etkinlikte Türk yatırımcıların dışında Orta Asya, Orta Doğu ve Avrupa ülkelerinini iş ve finans dünyasından birçok isim de yer alacak. Girişimci ve geliştiricileri yatırımcılarla buluşturma amacı da taşıyan Eurasia Blockchain Summit 2022, 8-9 Ekim tarihleri arasında tüm blockchain meraklılarını Tersane İstanbul'da bekliyor! Biletler için buraya tıklayabilirsiniz.