Euro Truck Simulator 2 İtalya Yollarında

SCS Software tarafından yapılan yeni bir açıklamayla Euro Truck Simulator 2 için çıkarılacak bir sonraki DLC paketinin İtalya temalı olacağı ve oyuna bütün İtalya haritasının ekleneceği duyuruldu. Ülkemizde de çılgınlar gibi oynanan Euro Truck Simulator 2'de bugün dahi Kuzey İtalya'nın bir kısmını Renault Magnum'unuza binip gezebiliyorsunuz; ancak geliştirici stüdyo SCS Software, yeni DLC paketi ile birlikte bütün bir İtalya haritasının oyuna ekleneceğini belirtirken, indirilebilir içeriğin bu yılın sonuna doğru piyasaya sürüleceğini de açıkladı. Paketin fiyatına dair henüz bir açıklama yapılmazken, daha önce yayınlanan Fransa paketi, £13.50/$19 fiyat etiketiyle oyuncuların karşısına çıkmıştı.

Paketi almayacak ya da alamayacak oyuncular için de bir güzellik yapacağını açıklayan SCS Software, İtalya paketinin yayınlanmasıyla birlikte Kuzey İtalya'da yer alan yerlerin bütün oyuncular için ücretsiz şekilde güncelleneceğini belirtti. Yani sadece Euro Truck Simulator 2'nin ana paketine sahipseniz bile DLC paketinin yayınlanmasının ardından kendi oyununuzda da Kuzey İtalya'yı daha iyi halde göreceksiniz.

Euro Truck Simulator 2 - Italy paketiyle bütün İtalya'nın oyuna eklenmesiyle birlikte oyuncuların İtalya'daki önemli binaları, fabrikaları, yerleşim yerlerini hatta küçük tepeleri bile birebir görebileceklerinin altını çizen yapımcı stüdyo, daha önce çıkardığı paketlerden çok daha iyi görüntüler sunacağını da dile getirdi.

Euro Truck Simulator 2 Minimum Sistem Gereksinimleri

İşlemci: Dual Core CPU

Dual Core CPU Grafik İşlemci: Nvidia GeForce GTS 450 Class

Nvidia GeForce GTS 450 Class Bellek: 4 GB RAM

4 GB RAM Depolama: 5 GB

5 GB İşletim Sistemi: Windows 7

Euro Truck Simulator 2 Önerilen Sistem Gereksinimleri