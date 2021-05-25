Euro Truck Simulator 2 Multiplayer Desteği Kazanıyor

Bizlere tır ile uzun yollara çıkıp sevkiyat yapma deneyimini yaşatan Euro Truck Simulator 2 resmi çok oyunculu mod desteği kazanıyor. Hatta American Truck Simulator için de destek getiriliyor. Çok oyunculu mod, beta aşamasında da başladı ve dilediğiniz takdirde katılımda bulunabiliyorsunuz. Detaylar haberimizde.

SCS Software tarafından geliştirilmiş olan Euro Truck Simulator 2 2012, American Truck Simulator ise 2016 yılında satışa sunulmuştu. Her iki oyun da tek oyuncu mod ile satışa sunulmuş olsa da, daha sonradan modifikasyon üreticileri tarafından TruckerMP adıyla resmi olmayan bir çok oyunculu mod yayınlanmıştı. Ne var ki resmi çok oyunculu mod desteği, geliştirici stüdyodan uzun zamandır talep ediliyordu. En nihayetinde de bu hafta içerisinde müjdeli haber geldi.

Euro Truck Simulator 2'ye Resmi Çok Oyunculu Mod Desteği Geliyor

SCS Software tarafından yapılan yeni duyuru ile hem Euro Truck Simulator 2 hem de American Truck Simulator resmi çok oyunculu mod desteğine kavuşuyor. Convoy adı altında oyuncuların beğenisine sunulacak. Herhangi bir oyuncu tarafından kurulacak olan oyun ile sekiz kişi bir araya oynayabilecek ve aynı şirketten aynı noktaya gitmek üzere alacakları görevleri birlikte yerine getirebilecekler. Bununla birlikte, tüm oyuncular için senkronize edilmiş trafik, zaman ve hava koşulları, tır ve kabin aksesuarları ve daha fazlası olacak. Ne var ki oyuncular tarafından geliştirilen modların ilk etapta desteklenmeyeceği söyleniyor olmasının yanı sıra, oyunu kuran oyuncu ile aynı içeriğe sahip olunması durumunda katılımda bulunulabilecek olması gibi bazı kısıtlamalar mevcut ama nihai sürüme kadar değişiklikler yaşanacaktır elbette.

Şimdilik nihai versiyonun ne zaman yayınlanacağına dair net bir tarih verilmiyor olsa da, deneme betasına katılımda bulunabilirsiniz. Öncelikle 1.41 güncellemesini indirmeniz gerekiyor. Sonrasında ise kütüphanenizdeki American Truck Simulator oyununa sağ tıklıyorsunuz, ‘Özellikler’i seçiyorsunuz ve Betalar seçmesine geçiyorsunuz. Açılan pencereye XZo2orrgbG92XMQ kodunu giriyor ve onaylatıyorsunuz. Hepsi bu kadar.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Her iki oyuna da resmi çok oyunculu mod desteğinin gelecek olmasına sevindiniz mi, yoksa halihazırdaki TruckerMP da yeterli miydi? Düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı ihmal etmeyin.