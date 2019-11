Euro Truck Simulator 2 Türkiye Haritası Çıkış Tarihi Belli Oldu

Ülkemizde pek çok oyuncunun oynadığı Euro Truck Simulator 2 isimli TIR simülasyon oyununa uzun zamandır merakla beklenen Türkiye haritası geliyor.

ETS 2 Türkiye Haritası Ne Zaman Çıkacak?

Oyuncuların konvoylar yaparak TIR sürdüğü oyuna Türkiye haritası geleceği müjdesi yaklaşık 7 ay önce verilmişti. Şimdi ise Road to the Black Sea isimli eklenti paketinin ne zaman çıkacağı belli oldu. Road to the Black Sea isimli DLC ile Türkiye haritası oyuna dahil edilecek.

Road to the Black Sea DLC ile birlikte Türkiye haritasının yanı sıra oyuna Romanya ve Bulgaristan haritaları da eklenecek. Oyunda Kapıkule Sınır Kapısı bulunacak. Bu sınır kapısından TIR ile geçerek Türkiye'ye giriş yapabilecek ve Avrupa’nın en büyük şehri olan İstanbul'a gidebileceksiniz.

Yeni DLC ile birlikte 10.000 KM'den fazla yol oyuna eklenecek. 11 yeni yerel şirket ve endüstri bulunacak. 20 yeni büyükşehir ve birçok ufak yerleşim alanları yer alacak. DLC içerisinde şehirlerin ünlü simgelerinin yanında yemyeşil iklim koşullarına uygun bitki örtüsü de bulunacak.

ETS 2 Road to the Black Sea DLC Paketi Çıkış Tarihi

ETS 2'nin yapımcısı olan SCS Software, Road to the Black Sea DLC paketinin 5 Aralık 2019'da yayına alınacağı bilgisini paylaştı.

Road to the Black Sea DLC paketinin indirme bağlantısına hemen aşağıdan ulaşabilirsiniz.