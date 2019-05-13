Euro Truck Simulator 2 Türkiye Haritası Geliyor! Yeni DLC; Road to the Black Sea Yolda

En iyi kamyon simülasyonu oyunu Euro Truck Simulator 2’ye Türkiye haritası geliyor. Euro Truck Simulator 2 - Road to the Black Sea adıyla duyurulan DLC’nin indirme bağlantısı haberimizde.

SCS Software tarafından geliştirilen ve yayınlanan popüler kamyon simülatörü Euro Truck Simulator 2 için Türkiye’deki oyuncuları da ilgilendiren, sevindirecek indirebilir içerik, geliştirici tarafından duyuruldu.

Steam üzerinden duyurulan yeni DLC’nin açıklamasında Türkiye detayı dikkat çekiyor. Romanya ve Bulgaristan’ın yanında Türkiye’nin de yer alması heyecan verici. Avrupa’nın en büyük şehri İstanbul’a açılan kapı Trakya bölgesi ile sınırlı olsa da Türkiye haritasının gelecek olması harika. Büyük şehirlerden ülkedeki küçük mütevazı köylere kadar, Karadeniz’in yanı sıra doğal kıyı şeridi olan yollarda sürüş deneyimi yaşatacak olan DLC’nin çıkış tarihi net olarak paylaşılmadı. Steam üzerinde, planlanan çıkış tarihi 2019 olarak gözüküyor.

Euro Truck Simulator 2 - Road to the Black Sea

12 Ekim 2012’de çıkış yapan, DLC’lerle can bulan kamyon simülasyonu Euro Truck Simulator 2’nin Yolculuk Karadeniz’e temalı tanıtım videosunu da sizlerle paylaşıyoruz: