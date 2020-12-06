Europol Sahte Koronavirüs Aşısına Karşı Uyarıyor

Geçtiğimiz günlerde bir araştırma metni yayınlayan Europol sahte Koronavirüs aşı uyarısında bulundu. Europol'e göre aşı dağıtımının önündeki en büyük engel suç çeteleri olabilir.

Avrupa Birliği Polis Teşkilatı (Europol) Cuma günü bir uyarı yayınlayarak, COVID-19 aşılarıyla bağlantılı organize suç dolandırıcılığının altını çizdi ve suçluların sahte aşılar satma veya gerçek aşı gönderilerini kaçırma olasılığına değindi.

Europol açıklaması, İngiltere'nin Pfizer ve BioNTech tarafından üretilen aşıya acil durum onayı vermesinin ardından geldi ve İngiltere'yi Koronavirüse karşı aşı yetkisi veren ilk Batı ülkesi olarak değerlendirdi.

Europol'den sahte Koronavirüs aşı uyarısı geldi

Europol'ün yayınladığı erken uyarı bildirimine göre, suç çetelerinin Koronavirüs salgınına karşı geliştirilen fırsatlara şimdiden hazırlandığı aktarıldı. Dünya Sağlık Örgütü'nün Meksika'da keşfettiği sahte grip aşısına atıfta bulunan Europol uyarısında, "Meşru bir aşı piyasaya girdiğinde, belirli aşı markasının sahte versiyonlarının hızla yayılması bekleniyor" dedi.

Europol, "Meksika'da karşılaşılan sahte grip aşısına benzer şekilde sahte COVID-19 aşıları, hijyen standartları olmadan yer altı laboratuvarlarında üretiliyor ve bu durum göz önüne alındığında halk sağlığı tehdidi oluşturabilir" diyerek kullanıcıları uyardı: "Aşı olduğu varsayılan topluluklarda yeni salgınlar ortaya çıkarsa, sahte aşılar daha geniş kapsamlı bir etkiye sahip olabilir."

Ayrıca AB üyelerini Europol ile "COVID-19 veya grip aşıları ile ilgili suç faaliyetleri hakkında her türlü ilgili bilgiyi" paylaşmaya çağırdı. Polis teşkilatı, doğru şekilde atılmadıkları takdirde boş şişelerin yasadışı olarak yeniden doldurulabileceği uyarısında bulundu.

Europol, COVID-19 aşısının suç faaliyetlerine ilham verdiğini ve aşılar mevcut olduğunda muhtemelen daha da ciddi bir hal alacağını söyledi.