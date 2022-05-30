Eurovision Birincisi Ukraynalı Grup, Ödülünü Açık Artırmayla Sattı

Her yıl düzenlenen Eurovision Şarkı Yarışması bu yıl da 14 Mayıs'ta son şampiyon İtalya'nın ev sahipliğinde düzenlendi. Şampiyon olan Ukraynalı grup Kalush Orchestra, ülkelerinde devam eden Rusya'ya karşı savaşa destek olmak adına kazandıkları ödülü açık artırmayla sattı.

Özellikle savaşla ilgili parçaları ile de büyük ilgi gören grup, halkın oylamadaki yoğun desteği sayesinde yarışmayı kazanmayı başarmıştı. Açık artırmaya konulan Eurovision Şarkı Yarışması birinciliği ödülü tam 900.000 dolar karşılığında satıldı. Ukraynalı grup bu paranın insansız hava araçlarına ve yer kontrol istasyonlarına harcanacağını açıkladı.

Eurovision Bitse de Şampiyon Gündemden Düşmüyor

Yarışmadaki oylama sisteminden bu yana hâlâ gündemden inmeyen bu birincilik, bu hareketi takriben takdir görse de grubu eleştiren kesimler hâlâ mevcut. Ukrayna'da süren savaş tam 4 aydır devam ediyor ve 14 milyondan fazla Ukraynalı vatandaş savaş nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kaldı.

Geçtiğimiz günlerde Almanya'da düzenlenen bir konserde sahne alan Eurovision Şarkı Yarışması birincisi Kaluch Orchestra grubu konser sonrası Ukrayna'da yaşananları hatırlattı ve barış gelene dek bu savaşın bir an olsun manşetlerden inmemesi gerektiğini belirtti.

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