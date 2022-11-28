Eurovision'un Oylama Sistemi Yeniden Değişiyor

Eurovision Şarkı Yarışması'nda son dönemlerde kural değişikliği görmeye alıştık. Bu seferki değişiklik de yine oylama ile ilgili. Gelecek yıldan itibaren ilk kez, yarışmaya katılmayan ülkeler de oy kullanabilecek ve böylelikle pek çok ünlü müzisyenin çıktığı ABD de oy hakkına sahip olmuş olacak.

Tüm Dünya'da büyük popülariteye sahip Eurovision Şarkı Yarışması için müziğin olimpiyatları desek yalan olmaz ancak yarışma son yıllarda oylama sistemi yüzünden büyük eleştiriler toplamıştı. Her yıl daha da düzenlenen oylama sistemi görünüşe göre gelecek yıl yeni sistemiyle karşımızda olacak.

ABD'deki Müzikseverler de Artık Oy Kullanabilecek

Özellikle ABD'deki müzikseverlerin oy kullanabilmesinin yarışmayı daha iyi hâle getireceğini düşünen yetkililer gelecek yıl bunun gerçekleştirilmesiyle yeni oylama sisteminin de beğenileceğini düşünüyor ancak bu noktada ABD ve çevre ülkelerdeki oy sayısının daha fazla olması genel onaylamaya göre ekstra bir etki katabilir. Bu nedenle oyların da dengelenmesi sağlanacak.

Eurovision Şarkı Yarışması'na daha aylar olsa da şimdiden yeni sistem üzerinde tartışmalar boy göstermeye başladı. Ülkemizin de geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi gelecek yıl da yarışmaya katılması beklenmiyor.