CDC: Artık Ev Dışında Her Yerde Maske Takılmalı

Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) ev dışında her yerde maske takılmasını öneriyor. Merkez tarafından yayınlanan son raporda maske kullanımının evrensel düzeye çıkarılması gerektiğini söylüyor. CDC'ye göre artık ev dışında her yerde maske takmalıyız.

Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), Koronavirüs salgını başladığından bu yana ilk kez "evrensel yüz maskesi kullanım" çağrısında bulunuyor. ABD'nin vaka sayılarındaki artışları gerekçe göstererek "yüksek düzeyde bulaşma" aşamasına girildiğini belirtiyor.

CDC aylardır ev dışındaki kamusal alanlarda maske takmayı teşvik ediyor. Cuma günü yayınlanan yeni rehber, artık ev dışında herhangi bir yere maske takılmasını da istiyor. CDC raporu, maske kullanımının iç mekanlarda ve sosyal mesafenin sürdürülemediği dış mekanlarda önemli olduğunu dile getiriyor.

Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi, et paketleme veya tarımsal işleme gibi yüksek riskli mesleklerde olanlar da dahil olmak üzere, ev halkından biri enfekte olduğunda veya potansiyel olarak virüse maruz kalındığında evde maske kullanılmasını önerdi.

Ev dışında her yerde maske takılırsa karantinaya gerek kalmayacak

Koronavirüs bulaşının yaklaşık yüzde 50'sinin asemptomatik insanlardan olduğunu öne süren son araştırmalar, maske kullanımının önemine dikkat çekiyor. Ayrıca dünya genelindeki toplulukların, erişmekte zorlanabilecek insanlara maske dağıtmak için bir plan yapmalarını öneriyor.

CDC Başkanı Robert Redfield, Koronavirüsle mücadelede maskeleri “en önemli, güçlü halk sağlığı aracı” olarak nitelendirdi. Goldman Sachs'ın Haziran ayında yaptığı bir analiz, evrensel maskelemede yüzde 15'lik bir artışın karantinayı önleyebileceğini ve maddi kayıpları 1 trilyon dolara kadar azaltabileceğini tahmin ediyor.

CDC, maske kullanımının yanı sıra seyahat planlarının ertelenmesini de önerdi. Merkez, hem yurt içinde hem de yurt dışında seyahat etmeyi planlayanlar için test sonuçlarına bakılmaksızın evde kalmayı, seyahatten önce ve sonra test yaptırmayı ve döndükten sonra bir hafta karantinada kalmayı teşvik ediyor.