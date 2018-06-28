Ev Sahibi Google'ı Sıkıştırıyor!

ABD’nin California eyaletinde bulunan Mountain View Şehir Konseyi, bölgede bulunan şirketlerin artan faaliyetlerine fatura kesmek üzere referandum kararı aldı. Artan endüstriyel yoğunluğun civarı etkilemesi üzerine, çalışan başına 9 ila 149 dolar arası bir vergi alınması talebi doğdu. Eğer bu talep gerçekleşirse, olası 6 milyon dolarlık gelirin 3 milyon doları Google’dan çıkacak.

Saymakla bitmez devliğiyle Google’ın merkezi ABD’nin California eyaletindeki Mountain View şehrinde bulunuyor. Geçtiğimiz yıllarda bölgede yoğunlaşan endüstriyel aktivite bir takım olumsuz etkileri beraberinde getirmiş halde. Bu durumdan şikayetçi olan bölge konseyi, sorunu çözmek adına her çalışan başına vergi talebinde bulundu.

San Jose Mercury News gazetesinin yaptığı habere göre konseyin vergiyi talep edebilmek için Ekim ayında yapılacak referandumda şehir sakinlerinden onay alması gerekiyor. Eğer referanduma giden düzenleme kabul edilirse; 3,3 milyon doları Google’a ait olmak üzere yılda 6 milyon dolar ek gelir şehrin kasasına girecek.

Yeni vergiden elde edilecek gelir şehrin kalkınması için çok önemli

Gelmesi planlanan paranın büyük çoğunluğu, endüstriye bağlı artış gösteren trafik sorununu çözmek için kullanılırken, yüzde 10’luk kısmı ise ucuz konut ve evsizlere yönelik hizmetler için kullanılacak. Geçtiğimiz yıllarda benzer bir olayı Amazon’un ev sahipliğini yapan Washington eyaletindeki Seattle şehrinde görmüştük. Şehir, büyük şirketlerin çalışan vergisi ödemesi için bir çalışma başlatmış fakat şirketlerden gelen yoğun şikayet üzerine talep rafa kaldırılmıştı. Google’ın karşı karşıya kaldığı bu konuyla ilgili ne yapacağı hala merak konusu.