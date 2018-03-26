Ev Yapımı Roketle Uzaya Gitmek İsterken Hastanelik Oldu

Dünyanın düz olduğunu kanıtlamak adına kendi evinde roket geliştiren “çılgın” lakaplı Mike Hughes’in uzaya çıkma macerası hastanede sonlandı.

“Düz Dünyacılar Araştırma Grubu” adı altında Amerika Birleşik Devletleri’nde toplanan bir grup insan, bugüne kadar bulunan bütün bilimsel verilerin yanlış ve Dünya’nın düz olduğunu kanıtlamak için bir araya gelmişlerdi. Gruptan topladığı 20 bin doların üstünde parayla kendi garajında bir roket imal etmeyi başaran Mike Hughes ise işi bir adım daha ileriye taşımış ve Dünya’nın “düz” olduğunu kendi gözleriyle görmek istemişti. 25 Kasım tarihinde roketi fırlatmak adına ilk denemesini yapmak için hazırlıklarını tamamlayan çılgın adam, Amerikan kurumlarından gerekli fırlatma izinlerini alamaması sebebiyle projesini bir süre ertelemek zorunda kalmıştı.

Dün itibarıyla Amerika Birleşik Devletleri’nin Kaliforniya eyaletinde bulunan Amboy Bölgesi yakınlarından kendi yaptığı roketini fırlatan Hughes, 575 metre yüksekliğe ulaştıktan sonra Majove çölüne düştü. Düşüşün etkisiyle roketin içerisinde bulanan 61 yaşındaki Mike Hughes hafif yaralanırken, çılgın adam hemen hastaneye kaldırıldı.

Hughes, hastaneye kaldırılırken “kurgudan ibaret” dediği bilime inanmadığını belirterek, “Aerodinamik ve akışkan dinamiğiyle, nesnelerin havada nasıl hareket ettiklerini biliyorum. Ama bu bilim değil, sadece bir formül” dedi.