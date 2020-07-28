İlk Kez Bir Evcil Hayvanda Koronavirüs Tespit Edildi

İngiltere'nin başkenti Londra'ya bağlı Webridge kasabasında bir evcil hayvanda koronavirüs tespit edildi. Bu olayın İngiltere'de bir evcil hayvanda görülen ilk COVID-19 vakası olduğu açıklandı. İngiltere Kamu Sağlığı Kurumu Medikal Direktörü Yvonne Doyle, konu ile ilglili önemli açıklamalarda bulundu.

İngiltere'de Evcil Hayvanda Koronavirüs Görüldü

22 Temmuz tarihinde İngiltere'de Londra'ya bağlı Weybridge kasabasında yaşayan bir kediye yeni tip koronavirüs testi yapıldı. Yapılan test sonucunun ardından kedide yeni tip koronavirüs tespit edildi. Kedinin sahipleri daha önce yeni tip koronavirüse yakalandığından dolayı COVID-19'un kediye sahiplerinden geçtiği tahmin ediliyor. Kedinin ise hafif belirtiler gösterdiği ve birkaç gün içerisinde de iyileştiği belirtildi.

Veterinerlik Dairesi Başkanı Christian Middlemiss, hayvanın sahiplerine ya da diğer hayvanlara virüs bulaştırdığına dair bir kanıt olmadığını söyledi. İngiltere Kamu Sağlığı Kurumu Medikal Direktörü Yvonne Doyle, konu ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Doyle, konu ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"İlk kez bir kedinin yeni tip koronavirüs testi pozitif çıkıyor. Ama hayvan sahiplerinin endişelenmesine gerek yok. Henüz evcil hayvanlardan insanlara hastalık geçtiğine dair bir kanıt bulunmuyor."

Geçtiğimiz aylarda Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Sözcüsü Tarik Jasarevic, yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüsün şu ana kadar hayvandan insana bulaştığı yönünde veriye rastlamadıklarını söylemişti. Jasarevic, yeni tip koronavirüsün başlıca yayılma yolunun insandan insana bulaşma olduğunu belirtmişti.