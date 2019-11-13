Evcil Hayvanlar İstediği Zaman Sizi Arayabilecek

Eğer bir evcil hayvan ile birlikte yaşıyorsanız onların gün içerisinde yalnız kalmalarını pek de istemezsiniz. PetChatz tarafından satışa sunulan yeni ürün, bunun önüne geçmeyi hedefliyor.

İstedikleri Zaman Arayabilecekler

Günümüzde iç güvenlik kameralarının en popüler kullanım alanlarından birisi evcil hayvanları gözetlemek olarak öne çıkıyor. Bu cihazlar ilk çıkış yaptığında kimse bunu tahmin edemeyecek olsa da, bugünün dünyasında pek çok insan kameraları bunun için kullanıyor.

Özellikle çalışan insanlar gün içerisinde evcil hayvanları kontrol etmeyi isteyebilir. PetChatz, HDX isimli ürünü ile bunu bir adım ileri taşımayı hedefliyor. 1080p çözünürlüğünde kameraya sahip olan HDX, hem 2,4 GHz hem de 5 GHz bantlarında gelişmiş Wi-Fi bağlantısına sahip. Herhangi bir aylık abonelik ücreti istemeyen ürün, daha farklı bir alanda öne çıkıyor.

Cihaz verdiğiniz komutlar ile birlikte evcil hayvan odaklı sakinleştirici müzikler çalabilir ve kendisine oynayacak bir şeyler sunabilir. Bu evcil hayvanların gündüzleri sıkılmasını ve sorun yaratmasını önlemek açısından faydalı bir adım. Örneği kanepeyi yemesi gibi.

Bununla birlikte PawCall adındaki aksesuar ile birlikte gelen HDX, evcil hayvanların yalnız hissettiğinde sizinle video sohbeti gerçekleştirebilmesini sağlayan bir düğmeye basmasını sağlar. İki yönlü ses sohbet etmeyi ve ortamı sakinleştirmeyi biraz daha kolaylaştırır. Köpeğinizin sıkıldığını düşünürseniz DOGTV üzerinden yayın yapma şansınız da bulunuyor.

349 dolar fiyat etiketi ile satışa sunulan ürünün ülkemizde satışa sunulup sunulmayacağı belli değil.