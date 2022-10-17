Evcil Hayvanlara 'Çip Zorunluluğu' İçin Son Tarih Yaklaşıyor

Ankara Bölgesi Veteriner Hekimleri Odası Genel Sekreteri İsa Yıldırım, evde bakılan kedi, köpek ve gelinciklere mikroçip takılarak bu evcil hayvanların kimliklendirilmesi gerektiğini ve bunun yasal bir sorumluluk olduğu yönünde hatırlatmalarda bulunmuştu. Bu mikroçip zorunluluğu için son tarih yaklaşıyor.

Evde kedi, köpek ve gelincik bakan evcil hayvan sahiplerinin 31 Aralık 2022 tarihine kadar bu mikroçip işlemini gerçekleştirip, evcil hayvanlarını kimlikleştirmesi gerekiyor. Geçtiğimiz hafta İsa Yıldırım, şimdiye dek 162.075 kedi, 231.685 köpek ve 11 gelincik olmak üzere 393.771 hayvanın kimlik sahibi olduğunu belirtmişti.

Mikroçip Taktırmayanlar Para Cezasıyla Karşı Karşıya Kalacak

31 Aralık 2022 tarihine kadar söz konusu evcil hayvan sahiplerinin mikroçip işlemini gerçekleştirmedikleri takdirde 1634 TL'den başlayan cezalara çarptırılacağı belirtiliyor. Özellikle hayvanlarının sağlığından endişelenen vatandaşlar için İsa Yıldırım kullanılan çipin oldukça hafif ve zararsız olduğunu belirtti.

"Hayvanseverler müsterih olsun. Oldukça ağrısız bir işlemle insanlardaki kimlik numarasına benzer 15 haneli bir rakamın olduğu mikroçipi dostlarımıza yerleştiriyoruz. Daha sonra da dostlarımıza hiçbir sorun yaratmıyor. Aksine faydaları var. Örneğin kaybolması ya da kaçması gibi durumlarda bulunması çok kolay oluyor. Kimliklendirme işlemiyle Tarım ve Orman Bakanlığınca hazırlanan yeşil kimlik kartı veriliyor. Bu kimlik kartı dışında diğer kartların hiçbir geçerliliği yok."

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