Hayvan Sahipleri Dikkat: Evcil Hayvanlara Çip Takılacak

Tarım ve Orman Bakanlığının başlattığı yeni programla birlikte evcil hayvanlara çip takılacak. Mikroçiplerde, aşılamanın ve diğer ayrıntılarının da dahil edileceği bir okuyucu bulunacak. Aynı zamanda hayvanların sokağa salınmasının da önüne geçilmesi hedefleniyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülmesi planlanan sahipli hayvanlara mikroçip uygulaması ile tüm evcil hayvanların takibi sağlanmış olacak. Öncelikli olarak evcil köpeklerde test edilmesi planlanan bu uygulama, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş veteriner hekimlerin kontrolünde yürütülecek.

Evcil hayvanların deri altına işlenecek bu mikroçipler sayesinde hem hayvanların kimliklendirilmesi hem de aşı takiplerinin yapılması sağlanacak. Ayrıca evde yaşayan hayvanları doğaya salan kişiler tespit edilerek gerekli cezalara tabii tutulacak.

Yapılan açıklamaya göre her çipe özel bir kimlik numarası verilecek. Evcil hayvanın ve sahibinin isimleri, ikametgah adresi, köpeğin aşı geçmişi, bir sonraki aşılama tarihi, hayvanın fiziksel bilgileri gibi detaylar çipte saklanacak. Aşılama verileri bir yıllık bir süre boyunca güncellenmezse, hayvan sahibi hakkında para cezası kesilmesi mümkün olacak.

Evcil hayvanlara çip dönemi köpeklerle başlıyor

İlk olarak sahipli köpeklerde test edilecek olan mikroçip uygulaması bu yıl itibarıyla yürürlüğe sokulacak. Ayrıca sahipli kedi ve gelinciklerde ise 2022 yılından itibaren deri altı çipleme çalışmalarına başlanacak. Hayvanların sokağa bırakılmasının önüne geçecek olan bu kimlik projesi aynı zamanda gerekli aşı kontrollerini de sağlayacak.

Hayvan doğumundan en geç 3 ay sonra Tarım ve Orman Bakanlığının il veya ilçe müdürlüklerine başvurulması gereken mikroçip uygulaması, Türkiye'nin 81 ilinde eş zamanlı olarak yürütülecek. Barınaklardan hayvan sahiplenen vatandaşların ise 60 gün içinde başvuru yapması zorunlu olacak.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin de gündeminde olan Hayvan Hakları Yasası’na dayandırılması planlanan bu uygulama ile hayvanların pasaport sahibi olması sağlanacak. Bir sonraki aşılama tarihi hakkında hayvan sahibine kısa mesaj gönderilerek bilgilendirme verilecek. Tarım ve Orman Bakanlığını yetkilileri ise veri tabanını düzenli aralıklarla kontrol edecekler.

Evcil hayvanını farklı birine emanet etmek isteyen vatandaşlar Tarım ve Orman Bakanlığının il veya ilçe müdürlüğüne başvuru yapmak zorunda. Hayvanların ölmesi veya kaybolması durumunda ise deri altında çip sayesinde takip işlemlerinin kolaylaştırılması amaçlanıyor.