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Evcil Hayvanlardan Koronavirüs Bulaşıyor Mu? İşte Açıklama

Evcil hayvanlardan koronavirüs bulaşır mı? Türkiye Veteriner Hekimler Birliği tarafından açıklama yapıldı.

evcil-hayvanlardan-koronavirus-bulasiyor-mu
Emre Fırtına
Emre Fırtına -

Koronavirüs salgını yayılmaya devam ederken evcil hayvanlardan koronavirüs bulaşıyor iddiası ortaya atıldı. Türkiye Veteriner Hekimler Birliği ortaya atılan bu iddialar hakkında açıklama yaptı. Evcil hayvanlardan koronavirüs bulaşıyor mu? İşte " Evcil hayvanlardan koronavirüs bulaşıyor mu? " sorusunun yanıtı.

Evcil Hayvanlardan Koronavirüs Bulaşır Mı?

Türk Veteriner Hekimleri Birliği tarafından yapılan açıklamada "yeni tip koronavirüs evcil hayvanlardan veya hayvansal gıdalardan bulaşmıyor" cümlelerine yer verildi. Ortaya atılan iddiaların asılsız olduğu ve evcil hayvanlardan koronavirüs bulaştığına dair bir kanıtın olmadığına vurgu yapıldı.

Özellikle bu dönenmde evcil hayvanların sokağa bırakılmaması gerekiyor. Yapılan açıklamadan da anlaşılacağı üzere koronavirüs evcil hayvanlardan bulaşmıyor.

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Vaka Sayısı Kaç Oldu?

16 Ağustos itibari ile son açıklanan verilere göre, Türkiye'de toplam vaka sayısı 249.309 oldu. Toplam hayatını kaybedenlerin sayısı ise 5.974'e yükseldi. Yakın temas yolu ile bulaşan koronavirüs hastalığından korumak için maskenizi takmayı ve sosyal mesafeye özen göstermeyi unutmayın!

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ETİKETLER: koronavirüs

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