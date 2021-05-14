KKTC'de Sahibinden Evcil Kediye Covid-19 Bulaştı

Evcil kedi Covid-19'a yakalandı. Kuzey Kıbrıs'ta yaşandığı belirtilen son olayda, SARS-CoV-2 B.1.1.7 İngiliz varyantının sahibinden evcil hayvana geçtiği tespit edildi. Bu gelişme, evcil hayvan sahiplerini endişelendiriyor: Hayvan sahipleri ne yapmalı?

Yakın Doğu Üniversitesi araştırmacıları tarafından yapılan son çalışma, Kuzey Kıbrıs'ta ilk kez insandan evcil bir kediye Covid-19 geçtiğini gösterdi. Uzmanlar, evcil hayvan sahiplerine uyarılar yaparak nasıl önlem alabileceklerini de açıkladı.

Yakın Doğu Üniversitesinden Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ tarafından incelenen virüs bulaşı, sahibinin pozitif çıkmasından sonraki 10 gün içinde gerçekleştiğini gösterdi. Kuzey Kıbrıs'ta yaşanan olayda, SARS-CoV-2 B.1.1.7 İngiliz varyantının öne çıktığı ifade edildi.

Bu olay, Covid-19 İngiliz varyantının insandan insana geçebileceği gibi, insandan evcil hayvanlara da geçebileceğini ortaya koydu. Araştırmacılar, kardiyak ve oküler anormallikler gibi İngiliz varyantında görülen semptomların evcil hayvanda bulunduğunu söyledi.

Evcil kedi Covid-19'a yakalandı: Hayvan sahipleri ne yapmalı?

Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, kedi vakasıyla ilgili yaptığı açıklamada, "İngiliz varyantı ile enfekte olan kediye temas eden insanları da takip ediyoruz. Böylece insandan kediye geçen virüsün, kediden tekrar insanlara bulaşıp bulaşmadığını da ortaya çıkarmış olacağız" şeklinde konuştu.

Bu vaka sonrasında kediden insana SARS-CoV-2 bulaşıp bulaşmayacağı da merak konusu oldu. Araştırmacılar özellikle İngiliz varyantının böyle bir etki yaratabileceğine dikkat çekiyor.

Yakın Doğu Üniversitesinden Doç. Dr. Mahmut Çerkez Ergören verdiği demeçte, "Bu sonuç, SARS-CoV-2 İngiliz varyantının insandan insana geçtiği gibi insandan evcil hayvana yüksek kapasitede geçebileceğini gösterdi” dedi.

Evcil hayvan sahiplerinin tehlikede olup olmadığı konusunda henüz net bir açıklama yapmayan uzmanlar, hem Kuzey Kıbrıs'ta hem de dünyada evcil hayvanların incelenmesi gerektiğini dile getirdi. Ergören, "COVID-19 salgını ile yürütülen mücadelede göz önünde bulundurulması gereken önemli bir tespit" dedi.

Ayrıca geçtiğimiz dönemde Amerika Birleşik Devletleri'nde yer alan bir araştırma ekibi, androgenetik alopesi olarak bilinen, özellikle orta yaşlarda görülen alın bölgesindeki saç dökülmesinin yaygın olarak görüldüğü erkeklerin COVID-19 nedeniyle hastaneye kaldırılmasına daha sık rastlandığını keşfetti.

Araştırmacılar, COVID-19 enfeksiyonunun kilit noktası olan TMPRSS2 isimli enzimin androjene duyarlı olduğunu ve AR geninden etkilenebileceğini belirtti.