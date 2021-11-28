Evcil Kediniz Ne Kadar Psikopat? Yeni Araştırma Şaşırttı

Evcil kedinizin ne kadar psikopat olup olmadığını öğrenebileceğiniz yeni bir araç tasarlandı. Kedinizin şaşırtıcı davranışları onun psikopat bir kedi olabileceğini düşündürüyorsa, artık bunu öğrenmenin bir yolu var.

Psikologlar, evcil hayvanınızı analiz etmek için kullanabileceğiniz ayrıntılı bir anket geliştirmek için binlerce kedi ve sahipleri arasındaki ilişkileri inceledi.

Sahiplerin her bir ifadenin evcil hayvanlarını ne kadar iyi tanımladığını derecelendirdiği 46 ifade kullanıldı.

Örnekler şunları içerir: "Kedim avını hemen öldürmek yerine eziyet ediyor", "Kedim belirgin bir sebep olmaksızın yüksek sesle (örneğin miyavlar, ulumalar) ses çıkarıyor" ve "kedim çok heyecanlıdır (örneğin aşırı hızlı koşar ve koordinasyonsuz hareket eder)".

2.042 kedi sahibini içeren çalışma, Journal of Research in Personality'de yayınlandı.

Sonuçlar, kedinin empati eksikliği ve duygusuz saldırganlık gibi kötülük düzeylerinin ölçülmesine yardımcı olacak. Ayrıca hayvanın, insanlara ve diğer evcil hayvanlara karşı düşmanlık düzeyini de ölçüyor.

Evcil kedi ne kadar psikopat? CAT-Tri+

Liverpool Üniversitesi ve Liverpool John Moores Üniversitesinden araştırmacılar, CAT-Tri+ olarak adlandırılan, kedilerde psikopatiyi ölçmek için ilk defa bir araç tasarladıklarını ifade etti.

Baş araştırmacı Rebecca Evans şunları söyledi: "Diğer herhangi bir kişilik özelliği gibi, psikopatinin de bazı kedilerin diğerlerinden daha yüksek puan alacağı bir süreklilik üzerinde olduğuna inanıyoruz.

Muhtemelen tüm kedilerin bir psikopati unsuruna sahip olması muhtemeldir, çünkü bir zamanlar ataları için yiyecek, bölge ve çiftleşme fırsatları gibi kaynaklar edinme konusunda yardımcı olacaktır."

Evinizde ne derecede bir Hannibal Lecter olduğunu öğrenmek eğlenceli gibi görünse de, aracın ciddi bir yanı var. Ekip, bunun kedi sahibi ilişkilerini geliştirmeye yardımcı olacağını ve buna bağlı olarak barınaklara giren veya bırakılan evcil hayvan sayısını azaltacağını umuyor.

Liverpool Üniversitesinde psikolog olan Evans, anketin istenmeyen davranışları vurgulamak ve kedilerin ortamlarında karakterlerine uygun iyileştirmeler yapmak için sahipleri veya veterinerler tarafından kullanılabileceğini söyledi.

“Cesurluk ölçeğinde yüksek puana sahip bir kedi, büyük kedi ağaçlarından ve uzun tırmalama direklerinden yararlanabilir, çünkü Cat-Tri+ öğeleri cesur bir kedinin keşfetmekten ve tırmanmaktan hoşlandığını gösterir.” dedi.

Araştırmacılara göre cesur kediler için çevresel zenginlik sağlamak, insanlara, diğer evcil hayvanlara ve eşyalara yönelik agonistik davranışları azaltabilir.