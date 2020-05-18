Evcil Kediler Bazı Türlerin Popülasyonunun Düşmesine Sebep Oluyorlar

Vahşi kedilerin, doğal hayat için büyük bir tehlike oluşturduğu söyleniyor. Avusturalya genelinde vahşi kediler, yılda üç milyardan fazla hayvanı öldürüyor. 1788 yılından beri Avusturalya’da bulunan 34 memeli türünün başında gelen vahşi kediler, tehdit altında bulunan 123 türün popülasyonunun düşmesinde büyük bir rol oynuyor.

Evde beslediğimiz kediler düşünüldüğünde doğada yaşayan kedilerin bu kadar büyük bir vahşiliğe sahip olmaları oldukça şaşırtıcı gelebilir. Ancak, yapılan bir araştırma evde beslediğimiz kedilerin de göründükleri kadar masum olmadıklarını kanıtlıyor. Avusturalya’da yapılan bir araştırma, evcil kedilerin de doğada yaşayan kediler kadar zararlı olduklarını ortaya koyuyor. Yapılan araştırmaya göre evcil bir kedi yılda 186 civarında kuş, sürüngen ve memelinin ölümüne neden oluyor. Toplamda kilometre kare başına, evcil kediler tarafından öldürülen hayvan sayısı 4.440 ile 8.100 yapıyor.

Sahiplerinin Evde Olduğunu Düşündüğü Pek Çok Kedi Gece Avlanmaya Çıkıyor

Eğer doğal hayatı korumak istiyorsanız ve bir evcil kediniz varsa kedinizi evinizin içinde tutmak çok daha sağlıklı gibi görünüyor. Avusturalya’da, 1.1 milyon evcil kedi, sahipleri tarafından 24 saat boyunca evde tutuluyor. Toplam evcil kedi popülasyonunun %71’i (2.7 milyon evcil kedi) ise dışarıda dolaşabiliyor ve avlanabiliyor.

Araştırmada yer alan bir diğer bilgi ise evde olduğunu düşündüğünüz kedinizin sizden habersiz bir şekilde dışarı çıktığı yönünde. Yapılan araştırma gösteriyor ki evde olduğu düşünülen 177 kedinin %39’u (69 kedi) gece sahipleri fark etmeden dışarı çıkıyor.

Avusturalya’da evcil kedi popülasyonu oldukça yüksek. Toplam hanenin yaklaşık %27’si evlerinde kedi besliyor. Evlerinde kedi besleyen hanelerin yarısından fazlası ise iki veya daha fazla kediye sahip. Görüşülen kedi sahiplerinin çoğu, kedilerinin avlanmadığını düşünüyor. Çünkü ortada kedinin avlandığına dair ölü bir hayvan bulunmuyor. Ancak kedileri izleyerek ve dışkılarını analiz ederek yapılan çalışmalar sonucunda, evcil kedilerin avlandığı, avlarının sadece %15’ini eve getirdiği ortaya kondu.