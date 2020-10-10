Bu Kablo Teknolojisiyle Evde 1.25 Gbps İnternet Hızına Ulaştılar

ABD'li bir şirket geçtiğimiz gün gerçekleştirdiği testler kapsamında evde 1.25Gbps internet hızı yakaladığını duyurdu. Bu, şirketin yeni bir kablo modem teknolojisini kullanmasıyla birlikte ev için internet hız rekoru kırıldığı anlamına geliyor.

Bu hafta içerisinde ABD'li bir telekomünikasyon şirketi olan Comcast, Jacksonville'deki bir evin internet ağlarında 1.25Gbps internet hızı yakaladığını ve gecikmenin neredeyse 5ms'e kadar düştüğünü belirtti. 1.25Gbps'ye ulaşan kablo modem teknolojisini test eden şirket, evde 1 Gbps internet projesini başlatıyor.

Evde 1.25Gbps internet projesi başlıyor

Dijital fiber optik ve "Dağıtılmış Erişim Mimarisi" (DAA) ile ev internetinde 1.25Gbps'ye ulaşan şirket, sanallaştırılmış kablo modem sistemini kullandıklarını dile getirdi. Bu hız testi, internet için 10Gbps ve daha yüksek hızları sağlayacağını iddia eden "10G platformuna" giden yolda dönüm noktası olarak görülüyor.

Comcast yöneticisi Tony Werner yaptığı açıklamada, "Ağ teknolojimizin en büyük gücü, bu yeni nesil hızları yakalamak için büyük kazı projeleri başlatmadan on milyonlarca eve ulaşabilme yeteneğine sahip olmasıdır" dedi ve şöyle devam etti:

"Bu teknoloji, geleceğin ihtiyaçlarını karşılamaya ve gigabit hızlarını sadece seçilmiş birkaç kişi için değil, herkes için gerçeğe dönüştürmeyi amaçlayan bir yol sunuyor."

Bilmeyenler için, kablo endüstri standardı olan DOCSIS aracılığıyla kablo ağlarında simetrik yükleme ve indirme hızları yakalamak mümkün olabilir. Yine de bu tür yükseltmelerin -ABD'de bile- müşterilere ulaşması yıllar alıyor. DOCSIS'in 10 Gb/sn'lik indirme ve yükleme hızlarını destekleyen "çift yönlü" bir sürümü 2017'de tamamlandı ve 10 Gb/sn indirme ve 1 Gb/sn yüklemeleri destekleyen sürümü 2013'te sunulmuştu.

Peki ya siz evde 1 Gbps internet projesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce ABD'de bile uygulanması yıllar sürecek gibi görünen bu projeler Türkiye'ye ne zaman ulaşır?