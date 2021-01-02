Bu Kit Sayesinde Artık Herkes Evde COVID-19 Testi Yapabilecek

Evde COVID-19 testi yapma dönemi başlıyor. ABD'li LabCorp şirketinin geliştirdiği test kitleri sayesinde artık herkes evde test yapabilecek. FDA'dan resmi onayı almayı başaran Koronavirüs ev kitinin fiyatı ne kadar?

Önde gelen bir küresel yaşam bilimleri şirketi olan LabCorp, ABD Gıda ve İlaç İdaresinin COVID-19 ev testi için Acil Kullanım İzni (EUA) verdiğini duyurdu.

Pixel by LabCorp Covid-19 Ev Kiti olarak adlandırılan bu ürün, ilk olarak Amerikan kullanıcılar için satışta olacak. Reçete gerektirmeden satılması ve hatta online olarak sipariş edilmesi sayesinde test işlemlerini bir hayli kolaylaştıracak gibi gözüküyor. Ancak RT-PCR testi, antikorları veya bağışıklığı tespit edemediği için doğruluğu şimdiden tartışma konusu oldu.

LabCorp Baş tıbbi görevlisi Dr. Brian Caveney, "FDA tarafından COVID-19 için şimdiye kadar yetkilendirilen ilk ev kitimiz sayesinde insanları sağlıkları hakkında bilgi edinmeleri ve kendilerini daha rahat hissetmelerini sağlayacağız" ifadelerini kullandı ve şöyle devam etti:

"FDA'nın sunduğu bu yetkilendirme ile daha fazla insanın test edilmesine yardımcı olabilir, virüsün yayılmasını azaltabilir ve toplumumuzun sağlığını iyileştirebiliriz."

Evde COVID-19 testi yapma dönemi başlıyor

Kit şu anda Pixel by LabCorp web sitesinde mevcut olarak bulunuyor ve FDA'nın verdiği bu onay, LabCorp'un perakende kanalları aracılığıyla kitini dağıtmasını sağlayacak.

Evde Koronavirüs testi yaptırmak isteyen kullanıcılar test örneğini satın alıp uyguladıktan sonra şirkete geri gönderecek ve COVID-19 testi pozitif çıkarsa haber alacak. Şirket, sonuçlar için bekleme süresinin numunenin iade edilmesinden yaklaşık 1-2 gün sonra olduğunu belirtiyor.

Ayrıca sağlık sigortası olan kişiler için ücretsiz olarak edinilebilen test kiti, bu şekilde sigortaya faturalandırılabilme imkanı tanıyor. Test yaptırmak isteyen kişi sağlık sigortasına sahip değilse federal fonlardan yardım alabiliyor. Ancak testi bir sigorta şirketi tarafından yaptırmamayı tercih edenler için evde COVID-19 testi ücreti 119 dolar olarak belirlenmiş.

Ek olarak belirtmek gerekiyor; Pixel by LabCorp COVID-19 ev kiti, sağlık uzmanına yapılan ziyaretlerin yerini tutmuyor ve 18 yaş üstü yetişkinler tarafından kullanılabiliyor.

Daha önce de bir havayolu şirketi yolcularını evde test edeceğini duyurmuştu. Peki ya sizce evde Koronavirüs testi yapma süreci ne kadar gerçekçi işliyor? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizimle paylaşın!