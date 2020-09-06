Sağlık Bakanlığı Açıkladı: Evde İzolasyon Süresi Değiştirildi!

Sağlık Bakanlığı Perşembe günü COVID-19 rehberinde yer alan "Temaslı Takibi, Salgın Yönetimi, Evde Hasta İzlemi ve Filyasyon" isimli bölümün “COVID-19 hastalarında izolasyonun sonlandırılması” kısmında birtakım değişiklikler gerçekleştirdi. Yapılan değişiklik neticesinde evde izolasyon süresi güncellendi. Konu ile ilgili detaylar haberimizde.

Evde İzolasyon Süresinde Önemli Değişiklik

COVID-19 rehberinde yer alan "Temaslı Takibi, Salgın Yönetimi, Evde Hasta İzlemi ve Filyasyon" isimli bölümün “COVID-19 hastalarında izolasyonun sonlandırılması” kısmında izolasyon süresi, hastanede yatmakta iken 48-72 saatlik izlem sonucunda evde izlenmeye uygun olduğu değerlendirilerek taburcu edilen hastalar ile hastaneye yatırılması gerekmediği için evde takip edilen hastalarda (her iki durum için de belirtilerin geçmesi koşulu ile) 14 gündü.

Sağlık Bakanlığı tarafından izolasyon süresi değiştirildi. "COVID-19 hastalarında izolasyonun sonlandırılması" kısmında yapılan değişiklik sonucunda PCR testi pozitif olan, evde izlenen asemptomatik veya hafif vakalarda izolasyon süresi 10 güne indirildi. İzolasyon süreleri sonlandırılan kişilerin PCR testi bakılmaksızın işe geri dönebileceği ifade edildi.

Hastane yatış endikasyonu olan vakalarda (Hastaneden 24 saatten uzun süre yatan vakalar) izolasyonun sonlandırılması PCR pozitif vakalarda PCR alındığı günden itibaren, olası vakalarda semptom başlangıcından itibaren 14. günün sonunda izolasyon sonlandırılacak.

Yoğun bakım endikasyonu olan veya immunsuprese vakalarda izolasyonun sonlandırılması PCR pozitif vakalarda PCR alındığı günden itibaren, olası vakalarda semptom başlangıcından itibaren 20 günün sonunda izolasyon sonlandırılacak.

Koronavirüste Son Durum

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yaptığı son açıklamaya göre ülkemizde 5 Eylül itibarıyla toplam vaka sayısı 278.228 oldu. Ülkemizde COVID-19 salgını nedeni ile hayatını kaybeden sayısı 6.620'ye yükseldi. İyileşen hasta sayısı 250.092, hastalarda zatürre oranı ise %7,5 olarak açıklandı. Ağır hasta sayısının 1.091 olduğu belirtildi.