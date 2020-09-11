Evde İzolasyona Uymayan Yurtlara Gönderilecek!

Koronavirüs salgını ile mücadele sürüyor. İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine genelge gönderildi. Evde izolasyon koşullarını ihlal eden kişiler, karantina süreçlerini yurt ve pansiyonlarda tamamlayacak. İşte detaylar.

İçişleri Bakanlığı Açıkladı: Evde Karantinaya Uymayan Yurtlara Gönderilecek

81 il valiliğine gönderilen genelge ile birlikte evde karantinaya uymayan vatandaşlar yurt ve pansiyonlara alınacak. Vatandaşlar yurt ve pansiyonlarda karantina süreçlerini tamamlayacak. Yurt ve pansiyonların güvenliği, mülki idare amiri gözetiminde kesintisiz sürdürülecek, bunun için yeteri kadar personel görevlendirilecek.

Hakkında evde/ikametinde izolasyon kararı verilmiş olmakla birlikte geçici ve mevsimlik işlerde çalışan tarım ve inşaat işçileri ile değişik sebeplerden ötürü izolasyon sürecini geçirecek uygun bir meskeni olmayan kişiler; valiliklerce kendilerine tahsis edilen yurtlara veya pansiyonlara yerleştirilecek ve izolasyon süresi burada tamamlatılacak. Bu kişilerin izolasyon süresince tahakkuk edecek iaşe ve ibate bedeli valiliklerce karşılanacak.

Yurt veya pansiyonların her türlü temizlik hizmetleri ve diğer lojistik ihtiyaçları AFAD tarafından karşılanacak. Yurt veya pansiyonlarda izolasyona tabi tutulması kararlaştırılan kişiler ile görevlendirilen personelin beslenme ihtiyaçları AFAD koordinasyonunda Kızılay tarafından giderilecek.

Ülkemizde Son Durum

10 Eylül itibari ile son açıklanan verilere göre, Türkiye'de toplam hasta sayısı 286.455 oldu. Toplam hayatını kaybedenlerin sayısı ise 6.895'e yükseldi.

Toplam ağır hasta sayısının 1.209 olduğu duyuruldu. Toplam iyileşen hasta sayısı 255.407 olarak açıklandı.

Hemen aşağıdan paylaşılan tabloya bakabilirsiniz.

Aşağıda yer alan bağlantıdan Sağlık Bakanlığı tarafından geliştirilen Hayat Eve Sığar uygulamasını cihazınıza indirebilirsiniz.